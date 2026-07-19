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19.07.2026, 15:59

Пожар на базе отдыха в Актау: появились подробности

Происшествия 0 4 952 Лиана Рязанцева

В ДЧС Мангистауской области рассказали подробности происшествия и назвали предварительную причину возгорания, передаёт Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

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Спасатели рассказали, что на территории гостиничного комплекса «Shahristan» произошло возгорание деревянных конструкций кровли кухонного помещения и гостевых домиков № 5, № 6 и № 7 на общей площади 80 кв. м.

В результате пожара повреждены оконные конструкции второго этажа гостевого дома. Пострадавших нет. До прибытия пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались 10 работников, рассказали в ДЧС региона.

По данным спасателей, в 13:56 пожар был локализован, а в 14:00 — ликвидирован.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ, отметили спасатели.

В ликвидации возгорания были задействованы 20 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники. На место также прибыла бригада Центра медицины катастроф.

Напомним, пожар на территории гостиничного комплекса «Shahristan» произошел 19 июля. В департаменте полиции, сообщили, что оперативно отреагировали на пожар и обеспечили безопасность граждан.

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