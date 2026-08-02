Жительницу Мангистау унесло в море на надувном круге

В Мангистауской области во время отдыха 22-летнюю девушку на надувном плавательном круге унесло в море примерно на 200 метров от берега. Спасатели ДЧС региона обнаружили ее и доставили на берег, передает Lada.kz .

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По информации ведомства, происшествие произошло сегодня, 2 августа, в районе базы отдыха «Кендерли», расположенной примерно в 71 километре от Жанаозена.

Во время отдыха девушку 2004 года рождения на надувном круге унесло в море. После получения сообщения спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Спасатели обнаружили девушку и благополучно доставили ее на берег. В медицинской помощи она не нуждалась, - сообщили в ДЧС.

Специалисты напоминают, что использование надувных кругов и матрасов в открытых водоемах при ветреной погоде может быть опасным.

Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде и не переоценивать свои силы.

Напомним, ранее спасатели рассказали о том, как безопасно отдыхать на Каспийском море, и дали рекомендации, которые помогут избежать несчастных случаев на воде.