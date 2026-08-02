Как не утонуть в Каспийском море: советы спасателей для жителей Мангистау

С начала купального сезона в Мангистауской области сотрудники ДЧС спасли 42 человека. Однако трагедий избежать не удалось – погибли 15 человек. Редакция Lada.kz собрала советы специалистов о том, как безопасно отдыхать на Каспии, что делать при судорогах, сильном течении и как помочь тонущему человеку.

Фото автора

С начала купального сезона сотрудники ДЧС Мангистауской области спасли 42 человека. Вместе с тем зарегистрировано 15 случаев гибели на воде.

По данным ведомства, практически каждый подобный случай можно было предотвратить при соблюдении элементарных правил безопасности.

По информации спасателей, большинство несчастных случаев происходит вовсе не из-за внезапных природных явлений, а вследствие нарушения элементарных правил безопасности.

Основными причинами гибели людей остаются:

купание в необорудованных и запрещенных местах;

заплывы далеко от берега;

переоценка собственных физических возможностей;

купание в состоянии алкогольного опьянения;

отсутствие контроля за детьми.

Особую опасность на Каспии представляют сильный ветер, высокие волны и подводные течения, которые способны за считанные минуты унести человека далеко от берега, - подчеркнули в спасатели.

В ДЧС отмечают, что многие трагедии можно было предотвратить.

Среди наиболее частых ошибок отдыхающих – попытки заплыть слишком далеко от берега, купание во время шторма, прыжки в воду в незнакомых местах, а также использование надувных матрасов и кругов при сильном ветре. Отдельно хотим обратить внимание на недопустимость оставлять детей без присмотра даже на несколько минут. К сожалению, некоторые отдыхающие также игнорируют предупреждения спасателей и установленные запрещающие знаки, тем самым подвергая себя и окружающих серьезной опасности, - отмечают специалисты.

На вопрос журналиста о том, что делать человеку, если он понимает, что начинает тонуть, в ДЧС Мангистауской области ответили, что главное в такой ситуации – не поддаваться панике.

Паника заставляет человека расходовать силы значительно быстрее. Необходимо постараться успокоиться, перевернуться на спину или принять положение, позволяющее удерживаться на поверхности, спокойно и глубоко дышать. Если рядом есть люди, нужно громко позвать на помощь, поднять руку или привлечь внимание любым возможным способом. Если поблизости находится плавучий предмет, необходимо воспользоваться им. Следует помнить, что именно спокойствие помогает сохранить силы до прибытия помощи, - подчеркнули в ДЧС.

Если свело ногу судорогой в море спасатели рекомендуют не делать резких движений.

Если свело икроножную мышцу, рекомендуется сделать глубокий вдох, удерживаясь на поверхности воды, выпрямить ногу и потянуть носок стопы на себя. После того как судорога пройдет, не следует продолжать заплыв – необходимо спокойно направиться к берегу или позвать на помощь, если самостоятельно выбраться сложно, - говорят экперты.

Спасатели также рассказали, что делать, если человека уносит течением или сильной волной.

Если человека уносит течением или сильной волной, не следует пытаться любой ценой плыть прямо к берегу против течения – это приводит к быстрому истощению сил. Необходимо сохранять спокойствие, плыть по диагонали или вдоль берега, постепенно выходя из зоны сильного течения, а затем направляться к берегу. Если силы заканчиваются, лучше удерживаться на воде, привлечь внимание окружающих и ждать помощи спасателей. Главное – не паниковать и не тратить силы на бесполезную борьбу с течением. Важно отметить, что в большинстве случаев трагедии на воде можно предотвратить. Соблюдение простых правил безопасности, ответственное отношение к собственной жизни и неукоснительное выполнение требований спасателей позволяют избежать несчастных случаев и сделать отдых безопасным, - отмечают специалисты.

Спасатели также предупреждают жителей региона о том, что необдуманная попытка спасти тонущего человека может привести к двум жертвам.

Если вы стали свидетелем того, что человек тонет, прежде всего необходимо оценить собственные силы и не подвергать опасности свою жизнь. Если есть возможность, лучше не заходить в воду, а бросить пострадавшему спасательный круг, веревку, пустую пластиковую канистру или любой другой плавучий предмет. Одновременно следует незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112». Самостоятельно заходить в воду рекомендуется только в том случае, если вы хорошо умеете плавать и уверены в своих силах. Подплывать к тонущему следует сзади, чтобы избежать захвата. Испуганный человек может инстинктивно схватиться за спасителя и утянуть его под воду. Если на море сильное течение или высокие волны, лучше дождаться профессиональных спасателей, - пояснили в ДЧС.

В ДЧС дали несколько рекомендаций по тому, что необходимо выполнить сразу после того, как пострадавшего вытащили из воды.

Если пострадавшего удалось вытащить из воды, прежде всего необходимо убедиться, что место безопасно для оказания помощи. Затем следует проверить, находится ли человек в сознании, дышит ли он и есть ли у него пульс. Если пострадавший в сознании, его необходимо согреть, успокоить и дождаться прибытия бригады скорой медицинской помощи. Если человек находится без сознания, следует незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру «103» или сообщить о происшествии по номеру «112», очистить рот и нос от видимых посторонних предметов (при их наличии), обеспечить проходимость дыхательных путей и оценить наличие дыхания, - отметили специалисты ДЧС.

В ведомстве напоминают, что при остановке кровообращения шансы спасти человека значительно возрастают, если первую помощь начать в течение первых 4-6 минут.

Если пострадавший не дышит, взрослому необходимо выполнить 30 надавливаний на грудную клетку, затем сделать два искусственных вдоха, продолжая чередовать компрессии и вдохи по схеме 30:2 до появления признаков жизни или прибытия медиков. Если человек не владеет техникой искусственного дыхания, следует выполнять только непрерывные компрессии грудной клетки. Очень важно начать сердечно-легочную реанимацию как можно раньше – именно первые минуты после остановки кровообращения являются решающими для спасения жизни, - подчеркнули спасатели.

Спасатели также объяснили, почему опасно купаться в необорудованных местах, даже если море кажется спокойным.

Спокойная поверхность воды вовсе не означает, что она безопасна. В необорудованных местах могут находиться подводные ямы, резкие перепады глубины, сильные течения, острые камни, металлические предметы, рыболовные сети и другие опасные препятствия. Кроме того, на таких участках отсутствуют спасательные посты, поэтому в случае происшествия помощь может прибыть слишком поздно. Именно поэтому мы рекомендуем отдыхать только на официально разрешенных пляжах, где организовано дежурство спасателей, - объяснили в ДЧС.

Отдельно журналист поинтересовался, насколько опасны для отдыхающих на Каспийском море обратные течения и резкие перепады глубины, а также можно ли распознать эти угрозы заранее.

В ДЧС отметили, что такие природные явления представляют реальную опасность. По словам специалистов, даже у самого берега человек может неожиданно оказаться на участке с резким увеличением глубины или попасть в зону обратного течения, которое начинает уносить его в открытое море.

Обратное течение не всегда можно заметить сразу. Его признаками могут быть участок воды, отличающийся по цвету, полоса бурлящей или более мутной воды, разрыв в линии прибоя, а также движение пены или водорослей от берега в сторону моря. Однако при волнении моря эти признаки могут быть практически незаметны, - говорят спасатели.

Особое внимание спасатели уделяют безопасности детей. Они настоятельно рекомендуют родителям ни на секунду не оставлять ребенка без присмотра у воды.

Большинство трагедий происходит именно тогда, когда взрослые отвлекаются на телефон, разговор или отдых, ошибочно полагая, что с ребенком ничего не случится за несколько минут. Даже если ребенок умеет плавать, он должен находиться под постоянным контролем взрослых. Не следует разрешать детям купаться одним, заплывать далеко от берега или играть в местах с сильными волнами, - рекомендуют эксперты.

Специалисты также советуют использовать для маленьких детей спасательные жилеты вместо надувных кругов и нарукавников, поскольку они не обеспечивают должного уровня безопасности на воде.

Лето должно оставлять только приятные воспоминания. Поэтому мы призываем жителей и гостей Мангистауской области ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности своих близких. Помните: вода не прощает беспечности. Несколько минут осторожности могут сохранить самое ценное- человеческую жизнь. Берегите себя и своих близких, - заключили в ДЧС.

Напомним, ранее редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау. Цены и телефоны смотреть здесь.