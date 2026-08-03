«Это видели дети»: в Актау просят найти виновника гибели собаки

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По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня утром, 3 августа, возле автобусной остановки в жилом массиве Оймаша-1 (бывший Приозерный-1).

Автор обращения рассказала, что утром примерно в 08:00 часов она шла с ребенком в детский сад. По дороге они решили зайти в магазин и возле остановки увидели лежавшую на дороге сбитую собаку. Свидетелями произошедшего стали и другие дети.

Это просто крик души. Рано утром мы шли в садик и увидели сбитую собаку. Это видели и другие дети. Рядом бегал щенок, который, похоже, не понимал, что произошло. Думаю, они спали рядом, и на одну из собак наехала машина, - рассказала женщина.

По ее словам, рядом установлены камеры видеонаблюдения. Она надеется, что записи помогут установить обстоятельства случившегося и личность водителя.

Пожалуйста, поднимите записи с камер и посмотрите, кто это сделал. Давайте не будем оставлять это просто так. Даже если водитель наехал случайно, почему он не остановился и не убрал животное? Почему дети должны видеть такую картину, а потом плакать по ночам и спрашивать о погибших животных?, - обратилась женщина.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в департамент полиции региона с просьбой сообщить, зарегистрирован ли данный факт, будут ли изучены записи камер видеонаблюдения и проводится ли проверка по факту гибели животного.