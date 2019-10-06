О состоянии пострадавших при взрыве в Бейнеу рассказали медики

Фото из архива Lada.kz
Врачи приехали на место происшествия примерно в 07:40. Пострадали два человека.
Мужчине 1975 года диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СМГ) и сдавление грудной клетки.
- Пострадавшему 1999 года рождения была оказана первая помощь, сделана перевязка. В настоящее время пациент находится в реанимации. Поставлен диагноз: термический ожог тела второй и третьей степеней, площадь ожога 78 процентов. Состояние стабильно тяжелое. Сознание не потеряно. Проводится интенсивная терапия. Планируется отправить больного в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы санитарной авиацией, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, в результате взрыва времянки в Бейнеу пострадали два человека.
Мужчине 1975 года диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СМГ) и сдавление грудной клетки.
- Пострадавшему 1999 года рождения была оказана первая помощь, сделана перевязка. В настоящее время пациент находится в реанимации. Поставлен диагноз: термический ожог тела второй и третьей степеней, площадь ожога 78 процентов. Состояние стабильно тяжелое. Сознание не потеряно. Проводится интенсивная терапия. Планируется отправить больного в травматологическое отделение Мангистауской областной больницы санитарной авиацией, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, в результате взрыва времянки в Бейнеу пострадали два человека.