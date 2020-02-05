Напала на скот: Причину убийства хаски разъяснили в полиции Мангистау

- Проверка показала, что 27.01.2020 года примерно в 22:00 часов в дежурную часть управления полиции Жанаозена поступило сообщение о нападении взбесившейся собаки в селе Тенге. По сообщению хозяина скота, животное нанесло травмы нескольким овцам, которые находились в сарае во дворе частного дома, что подтверждается материалами дела.
По словам хозяина скота, он не смог самостоятельно успокоить агрессивное животное и позвал своего знакомого. Совместными усилиями им удалось загнать его в загон. Не дождавшись полиции, мужчина застрелил собаку, при этом произведя три выстрела из охотничьего ружья, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
По данному факту составлен административный протокол по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях РК «О нарушении правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек».
- Принято процессуальное решение. Помимо этого, полиция провела дополнительную проверку на наличие разрешения «На право хранения и ношения гражданского оружия и патронов к нему физическими лицами». Согласно результатам проверки все разрешительные документы у хозяина оружия имеются, условия хранения соблюдаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в селе Тенге мужчины застрелили хаски и сняли происходящее на видео.
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Осторожно: жестокие кадры отстрела хаски. Редакция от 4 февраля: На нас вышел хозяин собаки. У него собака убежала в ночь с 27 на 28 января. О том, что с ней произошло, он узнал только из видео. Кто это сделал, он не знает. Но он уверен в том, что ее перепутали с волком и обвинили в поедании скота. **************************************** Осторожно! Жестокие кадры. Детям и взрослым с чувствительной психикой не смотреть. На видео расстреливают хаски. Видео прислали в директ, это произошло в пот.Тенге, около Жанаозен.. на видео расстреливают хаски, говоря, что собакой уже не будет. Скорей всего, ее обвинили в поедании скота .. Мы все еще выясняем все обстоятельства, настоящим постом мы просим очевидцев, хозяина собаки связаться с нами в директ и пояснить что произошло. (отредактировано. Данных о том, что собака выжила нет)
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