18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.75
541.59
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.07.2026, 14:06

Украл 12 пачек масла: суд в Актау назначил мужчине общественные работы

Криминал 0 2 275 Ольга Максимова

Кража 12 пачек сливочного масла привела ранее судимого жителя Актау на скамью подсудимых. Мужчина дважды обокрал магазины одной торговой сети, однако ни признание вины, ни возмещение ущерба не помогли ему избежать наказания, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Похожие новости

Ранее судимый, не работающий 46-летний житель Актау был предан суду по ч. 2 ст. 187 УК РК (мелкое хищение, совершенное неоднократно). Дело рассматривалось в Актауском городском суде.

Как стало известно из материалов дела, подсудимый похитил в одном из магазинов сети Altynfood 5 упаковок сливочного масла по 180 граммов каждая, а затем еще 7 упаковок аналогичной продукции в другом филиале этой же торговой сети. Общий ущерб составил 18 120 тенге.

Суд квалифицировал действия подсудимого как мелкое хищение, совершенное неоднократно.

В ходе расследования и судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. В связи с этим представитель потерпевшей стороны подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его участия и отказе от гражданского иска.

В ходе судебного разбирательства подсудимый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, поскольку после совершения подсудимым предыдущего уголовного правонарушения средней тяжести не прошло пяти лет, суд оставил это ходатайство без удовлетворения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

15
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fotooleg
fotooleg
Поел хлебушка с маслом. Мне только интересно мужчина имеет работу?
28.07.2026, 12:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь