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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:54

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С начала года в Мангистауский филиал Фонда социального медицинского страхования поступило 173 жалобы

Всего с начала года эксперты филиала получили 359 обращений, из них 173 жалобы (48%), 128 благодарностей (36%), 57 обращений по присвоению временного статуса застрахованности в льготной категории (16%). В прошлом году специалисты зарегистрировали 826 жалоб.

Эксперт С.Наушина.
На что жаловались пациенты в Фонд в 2022 году?

Как рассказали эксперты филиала, 59% обращений – это звонки в контакт-центр по телефону 1406. Около 35% обращений поступило в филиал Фонда посредством мобильного приложения «Qoldau 24/7». Менее популярны у населения каналы обратной связи – официальный сайт Фонда fms.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram, блог и сайт Министерства здравоохранения РК.

В филиале ФСМС отметили, что 0,2% обращений имеют консультативный характер, 0,8% обращений касаются запросов присвоения временного статуса по льготной категории, и 40% обращений – это благодарности медицинским работникам.

- Как известно, Фонд соцмедстрахования позиционирует себя как омбудсмен пациентов. Поэтому люди пишут и звонят в Фонд, если нарушаются их права на получение медицинской помощи. За прошлый год пациенты направили в Мангистауский филиал Фонда 826 жалоб. По сравнению с предыдущим периодом их количество выросло на 31% - в 2021 году мы получили 566 жалоб. Большая часть из них приходится на Актауские городские поликлиники №1 и №2, а также на медицинский центр «Ясин», - поделилась Сауле Наушина, главный эксперт отдела информирования населения и рассмотрения обращений.

Чаще всего граждане жалуются на некачественное оказание медпомощи в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (18,3%). На втором месте (12,7%) – некачественное оказание услуг участковой службой: врачами общей практики, терапевтами, педиатрами. Одиннадцать процентов жалоб касается отказа в предоставлении консультативно-диагностических услуг, порядка пяти процентов жалоб относятся к отказам в обеспечении лекарственными средствами, затем идут нарекания в отношении соблюдения этики и деонтологии (4%), чуть более трех процентов жалоб поступило на недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (приписки).

- Как следует из жалоб пациентов, они сталкиваются с отказами в выдаче направления к профильным специалистам в другие медицинские организации, если таковые отсутствуют в своей поликлинике либо их направляют на обследования и консультации на платной основе. Кроме этого, граждане недовольны несвоевременным или некачественным лечением, длительным ожиданием консультаций профильных врачей, грубым отношением медперсонала. Обращения касаются также неправомерного требования статуса застрахованного на получение медпомощи, которая входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и другими случаями нарушения своих прав, – уточнили в филиале Фонда.

Эксперты подчеркнули, что по каждой жалобе они проводят внеплановый мониторинг, по итогам которого, при подтверждении нарушений, применяются штрафные санкции.

Фондом ведется определение удовлетворенности населения качеством обратной связи через мониторинг и анализ поступивших обращений и жалоб. По итогам прошлого года 95,3% населения были удовлетворены ответом.

- Пациентам, которые остались недовольны качеством медуслуг, столкнулись с отказом в предоставлении медуслуг для получения официального ответа и принятия соответствующих мер к медорганизации, необходимо в обязательном порядке оставлять официальное обращение по каналам связи. Жалобы и претензии, оставленные в социальных сетях, не являются официальным запросом для принятия процессуальных решений. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram, - подчеркнули эксперты филиала.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».



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