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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:45

Просмотров: 903

Можно ли снять неизрасходованные деньги за ОСМС, рассказали в Мангистауском филиале фонда соцмедстрахования

Где хранятся взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), сколько денег собралось в Фонде, сгорают ли деньги, если гражданин не обращался в поликлинику и может ли он снять неизрасходованные взносы? В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования ответили на эти вопросы.

_фото из открытых источников
Внедрение системы ОСМС было обусловлено необходимостью увеличения доступности медпомощи с целью снижения дефицита финансирования. Если в 2019 году на здравоохранение было предусмотрено 1,03 трлн. тенге, то на 2023 год – уже 2,5 трлн тенге. Это позволило увеличить количество оказываемых медицинских услуг, соответственно, сегодня в разы больше граждан могут обратиться за той или иной медицинской помощью.

Деньги за ОСМС поступают в Фонд соцмедстрахования?
Многие ошибочно полагают, что платежи за ОСМС поступают в Фонд и он может распоряжаться ими по собственному усмотрению. На самом деле все взносы и отчисления, которые оплачивают граждане, поступают на специальный счет в Национальном банке и их нельзя расходовать на иные цели, кроме оплаты за оказанные медицинские услуги.

Куда уходят взносы?
Со специального счета в Нацбанке эти средства направляются медицинским организациям – поставщикам Фонда, строго на оплату оказанных медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. То есть, застрахованные граждане получают всю необходимую по показаниям медпомощь, которая входит в перечень ОСМС, бесплатно, а оплачивает за них Фонд социального медицинского страхования. К примеру, за 2022 год на оплату медпомощи, оказанной в рамках ОСМС, было направлено около 836 млрд тенге.

Сколько средств поступило за ОСМС?
За период с 1 января по 30 июня 2023 года в виде взносов и отчислений поступило 590,8 млрд тенге. Из них отчисления работодателей составили 37,7%, взносы государства за льготные категории населения – 33,2%, взносы работников – 24%, другие плательщики (ИП, работники по договорам ГПХ, самозанятые, самостоятельные плательщики) – 5,1%.

Эти средства ежемесячно направляются в качестве оплаты за оказанные медицинские услуги в системе ОСМС.

Можно ли снять свои взносы, если не обращался за медпомощью?
Система ОСМС является солидарной, а не накопительной. Не имеет значения, обращался ли конкретный человек за медицинской помощью, так как здесь не предусмотрены персональные счета с накоплениями взносов. Казахстанскую модель построили как социально ориентированную, чтобы не ограничивать пациента в объеме и стоимости получаемого лечения, которое ему требуется по состоянию здоровья.

Рассмотрим на примере. При максимально возможном взносе за год гражданин соберет лишь 168 тысяч тенге (по 14 000 тенге в месяц). Предположим, что эти средства находятся на индивидуальном счете, и пациент может использовать их на лечение по своему усмотрению. Однако на эту сумму он сможет получить ограниченный объем лечения.

Только стандартный набор анализов, проверка гормонов, наличия инфекций обойдется в несколько десятков тысяч. А если необходимо УЗИ, кардиограмма, КТ/МРТ и другая инструментальная диагностика? То есть накопленных за год взносов может быть недостаточно даже на прохождение полноценного обследования для установления диагноза. Затем может потребоваться посещение дневного стационара или госпитализация в круглосуточный.

Если же будут показания на операцию, а их стоимость достигает нескольких миллионов тенге, то пациент попросту останется без медпомощи. Накопленных средств не хватит, чтобы покрыть стоимость лечения. Такой подход будет невыгоден самому пациенту.

Поэтому в отечественной модели системы ОСМС все средства поступают на единый специальный счет в Национальном банке. А оттуда они направляются на оплату медицинской помощи, оказанной по ОСМС всем застрахованным гражданам, независимо от категории плательщика и размера осуществляемых им взносов.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или возникли проблемы с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в «Службу поддержки пациентов» в своей клинике. Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналом связи:

• мобильное приложение Qoldau 24/7,
• официальный сайт fms.kz
• @SaqtandyrýBot в Telegram
• Контакт-центр 1414.

В Фонде также напомнили, что проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах также можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».



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Комментарии ( 5 )

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  • Кари
  • Papirosso
 Placida (Посетители) Сегодня, 10:05
Однако на эту сумму он сможет получить ограниченный объем лечения.

Отсюда вывод, что пациент может получить безграничный объем лечения. Но, увы.
1.профилактические медицинские осмотры
2.прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача
3.динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями
4.оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения
5.диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ)
5.специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская помощь
6.медицинская реабилитация
7.обеспечение лекарственными средствами, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

Примерный список.
Услуги из п.5. почти никогда бывают доступными по обращению, т.е. надо ждать. Иногда до 2-х недель. И нуждающиеся в немедленной диагностике, чаще всего обращаются в платные кабинеты.
Не вижу в этом списки операций. Какие именно операции подпадают по страховку? И мы знаем, что очень часто операции, так называемые плановые (когда человек еще не совсем умирает), по обыкновению, оплачиваются дополнительно.

И возьмем гражданина, который исправно, из своей ЗП а также, работодатель из средств на данного гражданина, пополняют спецсчет в течении многих лет ВОСМС и ООСМС, при этом не обращаясь в мед.учреждения. Значит, этими средствами кто-то другой воспользуется. Ну, хорошо, мне лично не жалко, вопрос в другом. Если мы из своих средств сами себя лечим, тогда на кой нам целая армия дармоедов правительственных чиновников, которые взяли на себя функции наблюдателей, карателей и собирателей подати, которой сами же и распоряжаются. И насколько успешно, мы уже видим: вор на воре вором погоняет. Этот спец.счет разводилово с первого до последнего тенге. Как можно учитывать взносы и отчисления(а это разные источники!) на одном лицевом счете? Почему?

Такая схема отъема денег у граждан даже О. Бендеру не снилась. angry
 
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  • Placida
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:00
а когда приходишь, начинается песня мол такого сякого оборудования прибора нет, государство не дает, но там то сям то можно в частном порядке доплатить и врач хорошо посмотрит.
Зашел на портал дамумед, а там оказывается меня непонятно что лечили. Интересный портал-))
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 09:49
Короче простая дыра эта осмс. Отчисления просто как "абонентская плата". 3 месяца отчислений нет - давай до свидания. Нормальная система...просто шикарная.
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 09:39
sergeiK71,
хороший вопрос, я тоже ни разу не воспользовалась к большой радости медуслугами, зато бешенные отчисления идут ежемесячно, например хочу лечить зубы, почему нельзя эти отчисления направить на стоматологические услуги, которые бещшенно стоят, отчислять такие деньги и ходить беззубой
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 09:06
вот забавно одни Воры прикрывают других воров, т.е. если я на протяжении 10-15 лет не разу не ушел на больничный и не получал в больнице не каких услуг в виде КТ,МРТ,УЗИ и т.д. и исправно идет отчисление, а это без малого 2500000 ляма и тут вопрос если мой родной человек т.е. дочка или сын не работает и нет отчислений почему он как родственник не может воспользоваться и получить ту или иную услугу за мой отчисления а обязательно надо платить за 3-и месяца. Просто даю свое согласие и все.
Как будто мы уже забыли, что недавно за махинации был орестован и заведено уголовное дело в отношении Руководителя ФОМС Актау.
 
 

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