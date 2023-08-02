Можно ли снять неизрасходованные деньги за ОСМС, рассказали в Мангистауском филиале фонда соцмедстрахования

Внедрение системы ОСМС было обусловлено необходимостью увеличения доступности медпомощи с целью снижения дефицита финансирования. Если в 2019 году на здравоохранение было предусмотрено 1,03 трлн. тенге, то на 2023 год – уже 2,5 трлн тенге. Это позволило увеличить количество оказываемых медицинских услуг, соответственно, сегодня в разы больше граждан могут обратиться за той или иной медицинской помощью.



Деньги за ОСМС поступают в Фонд соцмедстрахования?

Многие ошибочно полагают, что платежи за ОСМС поступают в Фонд и он может распоряжаться ими по собственному усмотрению. На самом деле все взносы и отчисления, которые оплачивают граждане, поступают на специальный счет в Национальном банке и их нельзя расходовать на иные цели, кроме оплаты за оказанные медицинские услуги.



Куда уходят взносы?

Со специального счета в Нацбанке эти средства направляются медицинским организациям – поставщикам Фонда, строго на оплату оказанных медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. То есть, застрахованные граждане получают всю необходимую по показаниям медпомощь, которая входит в перечень ОСМС, бесплатно, а оплачивает за них Фонд социального медицинского страхования. К примеру, за 2022 год на оплату медпомощи, оказанной в рамках ОСМС, было направлено около 836 млрд тенге.



Сколько средств поступило за ОСМС?

За период с 1 января по 30 июня 2023 года в виде взносов и отчислений поступило 590,8 млрд тенге. Из них отчисления работодателей составили 37,7%, взносы государства за льготные категории населения – 33,2%, взносы работников – 24%, другие плательщики (ИП, работники по договорам ГПХ, самозанятые, самостоятельные плательщики) – 5,1%.



Эти средства ежемесячно направляются в качестве оплаты за оказанные медицинские услуги в системе ОСМС.



Можно ли снять свои взносы, если не обращался за медпомощью?

Система ОСМС является солидарной, а не накопительной. Не имеет значения, обращался ли конкретный человек за медицинской помощью, так как здесь не предусмотрены персональные счета с накоплениями взносов. Казахстанскую модель построили как социально ориентированную, чтобы не ограничивать пациента в объеме и стоимости получаемого лечения, которое ему требуется по состоянию здоровья.



Рассмотрим на примере. При максимально возможном взносе за год гражданин соберет лишь 168 тысяч тенге (по 14 000 тенге в месяц). Предположим, что эти средства находятся на индивидуальном счете, и пациент может использовать их на лечение по своему усмотрению. Однако на эту сумму он сможет получить ограниченный объем лечения.



Только стандартный набор анализов, проверка гормонов, наличия инфекций обойдется в несколько десятков тысяч. А если необходимо УЗИ, кардиограмма, КТ/МРТ и другая инструментальная диагностика? То есть накопленных за год взносов может быть недостаточно даже на прохождение полноценного обследования для установления диагноза. Затем может потребоваться посещение дневного стационара или госпитализация в круглосуточный.



Если же будут показания на операцию, а их стоимость достигает нескольких миллионов тенге, то пациент попросту останется без медпомощи. Накопленных средств не хватит, чтобы покрыть стоимость лечения. Такой подход будет невыгоден самому пациенту.



Поэтому в отечественной модели системы ОСМС все средства поступают на единый специальный счет в Национальном банке. А оттуда они направляются на оплату медицинской помощи, оказанной по ОСМС всем застрахованным гражданам, независимо от категории плательщика и размера осуществляемых им взносов.



Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или возникли проблемы с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в «Службу поддержки пациентов» в своей клинике. Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналом связи:



• мобильное приложение Qoldau 24/7,

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414.



В Фонде также напомнили, что проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах также можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».