«Лимит исчерпан. Идите в платную»: жалобы жителей Мангистау на медуслуги озвучил глава региона

«Жители жалуются, что врачи отправляют их в платные медицинские учреждения, ссылаясь на исчерпание лимита финансирования из-за роста числа населения и увеличения предоставляемых услуг. В то же время медики отмечают несовершенство системы оценки медицинских услуг и жалуются на задержки выплат от ФСМС. Важно понимать, что каждый застрахованный житель нашей области рассчитывает на качественную и своевременную медицинскую помощь. Большинству людей мало интересны управленческие процессы в поликлиниках или взаимоотношения с поставщиками услуг и распределение финансовых средств. Им важны лишь конечные результаты, за которые они платят. Необходимо гарантировать, чтобы наши граждане не испытывали неудобств при получении медицинской помощи. Такая ситуация подрывает доверие людей к местной медицине. Они должны быть уверены, что их проблемы будут решены здесь, и для этого необходимо внести коррективы в работу ФСМС», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

«В 2023 году филиал сотрудничает с 80 медицинскими организациями, общая сумма договоров составляет 78,6 млрд тенге. Также количество поставщиков различных медицинских услуг увеличивается каждый год. А в 2022 году были заключены договоры с 60 организациями на общую сумму 64,5 млрд тенге, включая 26 государственных и 34 частных медицинских учреждения. Кроме того в этом году удалось значительно увеличить койко-места для пациентов с 4945 (в 2022 году) до 5060 мест. Выросло и финансирование медицинских услуг: в 2023 году было предусмотрено 81,6 млрд тенге, что на 23% больше, чем в 2022 году», - рассказал Елдеш Космагамбетов.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что число жалоб в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) растёт ежегодно, что является тревожным сигналом о наличии недостатков в системе. Аким Мангистау дал поручения руководителям областного управления здравоохранения и регионального филиала ФСМС устранить выявленные проблемы.В свою очередь руководитель филиала «ФСМС» Елдеш Космагамбетов рассказал, что с момента внедрения системы обязательного социального медицинского страхования финансирование в сфере здравоохранения и расходы на здоровье одного жителя фактически выросли в 2 раза с 55,8 тысячи тенге до 138 тысяч тенге.Аким области заметил, что с самого начала внедрения системы медицинского страхования ее главной целью было упрощение и повышение доступности различных медицинских услуг. Соответственно, если поступают жалобы - их надо устранять, как заключил глава региона.