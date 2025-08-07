В Актау в подъездах жилых домов заметили каракуртов

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях жители Актау предупреждают о ядовитых пауках в подьездах жилых домов, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В местных Instagram-пабликах жители Актау предупреждают о появлении ядовитых пауков-каракуртов.

Членистоногие были замечены в подъездах многоквартирных домов 11 микрорайона. Люди призывают горожан быть осторожными.

Будьте осторожны, не забудьте объяснить детям, что это опасный паук, - сообщают жители.

Напомним, ранее каракурт был замечен в центре города – он считается одним из самых опасных видов пауков. Как отмечает эксперт, это нехарактерное явление для региона. По словам председателя регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и члена Общественного совета при Минэкологии РК Адильбека Козыбакова, пауков могли случайно завезти туристы, либо они уже обитали на территории областного центра, например, в Ботаническом саду. Нынешний всплеск численности спровоцировал их массовое расселение.

Об опасности каракурта предупреждал и житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука.

В свою очередь педиатр клиники «Western» Кристина Муха рассказала редакции Lada.kz, как действовать при укусах различных видов пауков, обитающих в регионе.

Кандидат биологических наук Марк Пестов проинформировал, какие членистоногие водятся в Мангистау и представляют серьёзную опасность для человека.