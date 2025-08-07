18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.08.2025, 09:16

В Актау в подъездах жилых домов заметили каракуртов

Общество 0 2 509 Лиана Рязанцева

В социальных сетях жители Актау предупреждают о ядовитых пауках в подьездах жилых домов, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

В местных Instagram-пабликах жители Актау предупреждают о появлении ядовитых пауков-каракуртов.

Членистоногие были замечены в подъездах многоквартирных домов 11 микрорайона. Люди призывают горожан быть осторожными.

Будьте осторожны, не забудьте объяснить детям, что это опасный паук, - сообщают жители. 

Напомним, ранее каракурт был замечен в центре города – он считается одним из самых опасных видов пауков. Как отмечает эксперт, это нехарактерное явление для региона. По словам председателя регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и члена Общественного совета при Минэкологии РК Адильбека Козыбакова, пауков могли случайно завезти туристы, либо они уже обитали на территории областного центра, например, в Ботаническом саду. Нынешний всплеск численности спровоцировал их массовое расселение.

Об опасности каракурта предупреждал и житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука.

В свою очередь педиатр клиники «Western» Кристина Муха рассказала редакции Lada.kz, как действовать при укусах различных видов пауков, обитающих в регионе.

Кандидат биологических наук Марк Пестов проинформировал, какие членистоногие водятся в Мангистау и представляют серьёзную опасность для человека.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Это скорее всего не каракурт, а паук Стеатода Пайкулля. Серый рисунок на брюшке не характерен для каракурта. К тому же каракурт избегает жилых домов и не селится так высоко от земли, разве что случайно занесет на паутинке во время периода расселения. Он любит степь, песок, овраги, заброшенные, заросшие дачные участки, замусоренные участки и всегда поближе к земле, а не на потолке. Переживать незачем.
07.08.2025, 06:35
Argallo
Argallo
Качество видео плохое, похож на крестовика обычного, а не каракурта, да и пауки это не большие хищники, они людей боятся больше чем вы их. Просто не надо их трогать и все.
07.08.2025, 05:50
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

