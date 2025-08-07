Автовладельцам придётся оплачивать проезд по трассе Актау – Бейнеу

С августа 2025 года трасса республиканского значения Актау – Бейнеу станет платной. Исполняющий обязанности министра транспорта РК подписал соответствующий приказ, передает Lada.kz.
В приказе говорится, что участок Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, II категорий Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау используется на платной основе.
Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильные дороги республиканского значения Актау – Курык, Курык – Жетыбай, участок Жетыбай – Жанаозен автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистна, автомобильная дорога районного значения Жанаозен – Кызылсай, автомобильная дорога областного значения Сайотес – Каракудук – Кызылсай. Начальный пункт платной дороги – 786 км, конечный пункт платной дороги – 513+850 км. Протяженность платной дороги – 272,15 километра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 и 2 полосы в обоих направлениях. Срок использования платной дороги на платной основе – 20 лет, - говорится в документе.
Согласно приказу, ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге составит:
Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, ранее сообщалось, что до конца текущего года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог II и III технической категорий на территории Казахстана, в том числе на участке Актау – Бейнеу (454 км).
Комментарии6 комментарий(ев)