Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.08.2025, 11:21

Автовладельцам придётся оплачивать проезд по трассе Актау – Бейнеу

Общество 0 5 551 Лиана Рязанцева

С августа 2025 года трасса республиканского значения Актау – Бейнеу станет платной. Исполняющий обязанности министра транспорта РК подписал соответствующий приказ, передает Lada.kz

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В приказе говорится, что участок Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, II категорий Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильные дороги республиканского значения Актау – Курык, Курык – Жетыбай, участок Жетыбай – Жанаозен автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистна, автомобильная дорога районного значения Жанаозен – Кызылсай, автомобильная дорога областного значения Сайотес – Каракудук – Кызылсай. Начальный пункт платной дороги – 786 км, конечный пункт платной дороги – 513+850 км. Протяженность платной дороги – 272,15 километра. Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 и 2 полосы в обоих направлениях. Срок использования платной дороги на платной основе – 20 лет, - говорится в документе.

Согласно приказу, ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге составит:

  • легковые автомобили – 0,0379 МРП (149 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0325 МРП (127 тенге, предоплата);
  • автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,5082 МПР (2 000 тенге, постоплата), 0,4319 МРП (1 698 тенге, предоплата);
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн – 1,0261 МРП (4 035 тенге, постоплата), 0,8719 МРП (3 428 тенге, предоплата);
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн – 1,5327 МРП (6 026 тенге, постоплата), 1,3022 МРП (5 120 тенге, предоплата);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 2,0507 МРП (8063 тенге, постоплата), 1,7438 МРП (6 856 тенге, предоплата);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2,5589 МРП (10 061 тенге, постоплата), 2,1757 МРП (8 555 тенге, предоплата). 

Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца текущего года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог II и III технической категорий на территории Казахстана, в том числе на участке Актау – Бейнеу (454 км).

Комментарии

6 комментарий(ев)
bke
bke
Неге халықтың ақшасына (бюджет) салынған жол ақылы болу керек? Неге бөлек қаржы шығарып (бюджеттен емес) жол салмайды? Сол жол ақылы болсын
07.08.2025, 12:29
Farkhad
Farkhad
А с Сайотес до Бейнеу как доехать, по воздуху? Для галочки отписываются, А дорога Кызылсай-Каракудык-Сайотес вообще существует?
07.08.2025, 11:09
fox1167
fox1167
"Проезд может осуществляться по альтернативной дороге:"-----Альтернативная дорога должна проходить рядом параллельно а не через Уругвай
07.08.2025, 08:46
fox1167
fox1167
"Проезд может осуществляться по альтернативной дороге:"-----Альтернативная дорога должна проходить рядом параллельно а не через Уругвай
07.08.2025, 08:46
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ещё немного и будем платить за воздух и осадки.
07.08.2025, 07:19
Argallo
Argallo
Еще повышение цен на все, все больше и больше разгоняют инфляцию
07.08.2025, 06:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

