18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 12:03

В Актау планируют обновить 22,5 километра электросетей

Общество 0 2 396 Лиана Рязанцева

Работы по замене линий электропередачи будут проводиться одновременно в шести зонах города. Подробности Lada.kz рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В городской администрации подчеркнули, что в ряде микрорайонов в последние дни наблюдались временные отключения электроэнергии. В связи с этим, по поручению акима областного центра и при поддержке главы области, в Актау будет проведена модернизация 22,5 километра линий электропередачи.

Проект охватывает микрорайоны 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 28, 29, 29А, «Толкын-1», «Толкын-2», а также 33, 40 и 41. Работы будут проводиться одновременно в шести зонах города, - сообщили в акимате.

Аким Актау Абилкаир Байпаков ознакомился с ходом подготовки к мероприятиям и поручил ответственным службам обеспечить своевременное и качественное выполнение всех работ. 

Напомним, ранее жители пригорода Актау жаловались на перебои в электроснабжении. 

5
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
В истории прелприятия КЖА, а ранее ГКП ТВСиВ настал период, когда новый "директор" лешил предприятие команды специплистов, уходят ценные технические специалисты, недаано предприятие покинул целый юридический отдел! Всем составом. Так что поставщики! Те кому должен КЖСА, дерзайте! Взыскивайте! Ну кореспонденты Лада! Вам тема доя рпзвития! Задайте "рукоаодителю" предприятия такие вопросы почему увольняются специалисты, которые проработали много лет?для чего в кабинетах устпнавливаются камеры для аудио и видео фиксации? Есть ли письменное согласие сотрудников!
07.08.2025, 20:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…