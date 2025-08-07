В Актау планируют обновить 22,5 километра электросетей

Қазақ тіліне аудару

Работы по замене линий электропередачи будут проводиться одновременно в шести зонах города. Подробности Lada.kz рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В городской администрации подчеркнули, что в ряде микрорайонов в последние дни наблюдались временные отключения электроэнергии. В связи с этим, по поручению акима областного центра и при поддержке главы области, в Актау будет проведена модернизация 22,5 километра линий электропередачи.

Проект охватывает микрорайоны 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 28, 29, 29А, «Толкын-1», «Толкын-2» , а также 33, 40 и 41. Работы будут проводиться одновременно в шести зонах города, - сообщили в акимате.

Аким Актау Абилкаир Байпаков ознакомился с ходом подготовки к мероприятиям и поручил ответственным службам обеспечить своевременное и качественное выполнение всех работ.

Напомним, ранее жители пригорода Актау жаловались на перебои в электроснабжении.