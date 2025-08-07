18+
07.08.2025, 16:01

В Форт-Шевченко молодежь обустроила зону отдыха у моря (фото)

Общество 0 1 887 Лиана Рязанцева

Молодые люди оборудовали пляж в Форт-Шевченко топчанами, скамейками, навесами, мангалами и качелями  всё это стало частью новой зоны отдыха для горожан и туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Тупкараганского районного акимата.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По информации пресс-службы районного акимата, на пляжной территории в Форт-Шевченко были установлены малые архитектурные формы для комфортного отдыха: топчаны, навесы от солнца, скамейки, мангалы и качели.

Все объекты теперь доступны бесплатно для жителей и гостей города.

Молодёжь города Форт-Шевченко продолжает доказывать свою любовь к родному краю добрыми делами. Инициатива была запущена молодыми людьми, родившимися в 1990 году. После установки первых трёх скамеек к проекту подключились и другие активисты, которые внесли свой вклад в благоустройство побережья. В результате прибрежная зона преобразилась, превратившись в комфортное и привлекательное место для отдыха, - сообщили в акимате.

По словам участников проекта, их главная цель  вдохновить свое поколение на бережное отношение к родному краю.

Наш город  это наш общий дом, и мы рады, что смогли внести, пусть и небольшой, но значимый вклад в его благоустройство, - отметили участники проекта.

Ранее редакция рассказывала про благоустройство городского пляжа в Актау. Подробнее по ссылке.

26
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Классно, молодцы!!! Приятно читать такие новости.
07.08.2025, 11:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

