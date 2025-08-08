18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.08.2025, 16:27

В Актау вокруг ботанического сада высадили 250 деревьев

Общество

Зеленые насаждения посадили по обе стороны дороги, пролегающей вдоль Мангышлакского экспериментального ботанического сада, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В посадке 250 деревьев приняли активное участие более 100 сотрудников ботанического сада и специалисты ТОО «Green City Aktau».

В почву высажены 100 саженцев айланта и кельрейтерии, 50 саженцев гледичии. Все деревья доставлены в контейнерах с собственным грунтом. Этот метод позволяет высаживать саженцы в любое время года. Айлант, келрейтерия и гледичия – неприхотливые в уходе виды деревьев, устойчивые к пустынному и полупустынному климату. В рамках проекта Научного фонда мы внедрили аналогичный современный подход. Саженцы, выращенные в контейнерах, обладают мощной корневой системой и устойчивы к дефициту воды. При своевременном поливе и рыхлении почвы они будут хорошо расти и быстро адаптироваться, - отметила Акжунис Иманбаева, заведующая Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом.

По словам экспертов, подобная работа будет продолжена и в дальнейшем, озеленение региона будет постепенно активизироваться.

Ранее Lada.kz сообщала о намерении властей благоустроить сквер имени Захарова. Подробнее по ссылке.

15
3
0
Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Айлант очень живучий. Уже четыре года не могу избавиться от него на своём участке
09.08.2025, 04:14
maksimsh
maksimsh
мульчировать надо сверху сухой травой и гравием хотя бы, а то впустую опять труд людей пропадет, когда они засохнут! Голая земля- мертвая земля!
08.08.2025, 12:00
fox1167
fox1167
"При своевременном поливе и рыхлении почвы они будут хорошо расти и быстро адаптироваться, - отметила Акжунис Иманбаева,"-----Про время высадки я уже промолчу! Я просто в шоке! А вот про "своевременный" полив и про неслыханную роскошь "рыхлении почвы" хотелось бы задать вопрос: Как часто? До первых жалоб?
08.08.2025, 11:59
