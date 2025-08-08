В Актау вокруг ботанического сада высадили 250 деревьев

В посадке 250 деревьев приняли активное участие более 100 сотрудников ботанического сада и специалисты ТОО «Green City Aktau».

В почву высажены 100 саженцев айланта и кельрейтерии, 50 саженцев гледичии. Все деревья доставлены в контейнерах с собственным грунтом. Этот метод позволяет высаживать саженцы в любое время года. Айлант, келрейтерия и гледичия – неприхотливые в уходе виды деревьев, устойчивые к пустынному и полупустынному климату. В рамках проекта Научного фонда мы внедрили аналогичный современный подход. Саженцы, выращенные в контейнерах, обладают мощной корневой системой и устойчивы к дефициту воды. При своевременном поливе и рыхлении почвы они будут хорошо расти и быстро адаптироваться, - отметила Акжунис Иманбаева, заведующая Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом.