Тщательное расследование проводится после обрушения полки в поезде «Актобе — Мангистау»

После инцидента в поезде № 110 сообщением «Актобе – Мангистау», где в вагоне № 16 обрушилась верхняя полка, частный перевозчик ТОО «Otpan Logistic» предоставил официальный комментарий, сообщает Lada.kz .

Фото автора

В компании заявили, что незамедлительно связались с пассажирами, извинились и выразили готовность выплатить компенсацию.

Создана рабочая комиссия, которая проводит тщательное расследование причин происшествия.

По словам представителей перевозчика, все вагоны перед рейсами проходят техническое обслуживание, а виновные будут привлечены к ответственности.

С ребёнком всё хорошо, он не пострадал. Вчера семья возвращалась этим же поездом в Актобе, их разместили как положено. У матери девочки серьёзных претензий не возникло, — отметили в компании.

В ТОО «Otpan Logistic» заверили, что примут исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторились.

Напомним, пассажиры поезда № 110 Актобе - Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона № 16 самопроизвольно обрушилась верхняя полка на ребенка.