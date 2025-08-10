18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
10.08.2025, 08:24

От палаток до высоток: история первых строителей Актау

Общество 0 2 912 Наталья Вронская

В Казахстане 10 августа отмечают День строителя. Для Актау этот праздник имеет особое значение, здесь помнят тех, кто пришёл в безжизненную пустыню, чтобы возвести город с нуля. Ещё шесть десятилетий назад на месте современных микрорайонов не было ни жилья, ни воды, ни электричества. Один из тех, кто оставил свой след в истории города, — почётный строитель Республики Казахстан Юрий Таубулекович Казбергенов, передаёт Lada.kz.

Начало обустройства Шевченко. Архив Lada.kz
Начало обустройства Шевченко. Архив Lada.kz

Детство Юрия прошло в Мангышлаке, куда его семья приехала вслед за отцом, ветераном Великой Отечественной войны, военным, руководившим исправительными учреждениями, располагавшимися в регионе. Учился он в единственной тогда школе № 1 посёлка Шевченко. Здесь сформировался его характер и определилось будущее, связанное со строительством.

После окончания Днепродзержинского строительного техникума он вернулся домой и работал в Прикаспийском управлении строительства. Принимал участие в возведении ключевых объектов города, занимал руководящие должности. Благодаря таким, как он, на месте выжженной солнцем земли выросли микрорайоны, школы, ТЭЦ, порт, дороги. Даже после тяжёлой болезни и операции Юрий продолжал трудиться — от начальника отдела капитального строительства до руководителя работ на базе отдыха Кендерли.

Архив 2013 года. Вручение медалей почетным жителям к 50-летию Актау. Юрий Казбергенов (третий слева в первом ряду)

Супруга Юрия, Соколова Галина Борисовна, хранит память о муже и его товарищах — Султанове Абае Абдуловиче, Сатыбалдиеве Гилаше, Томашевском Николае, Величко Анатолии, Савине Анатолии.

Их осталось совсем немного, и мы не должны забыть, — говорит она.

Юрий Казбергенов ушёл из жизни 1 декабря 2015 года. С каждым годом ветеранов-строителей становится всё меньше, и старожилы считают важным успеть воздать им должное. В 2020 году в 12-м микрорайоне заложили камень под будущую Аллею строителей, но проект остановился, а в 2022-м камень исчез. Сегодня активисты предлагают установить памятник в старом городе — там, где всё начиналось.

Память о первопроходцах важна не только для истории, но и для понимания, какой ценой был построен город у Каспия. Эти люди не ждали почестей — они просто делали своё дело. И город, который они воздвигли, стоит до сих пор. Однако пока просьбы активистов остаются неуслышанными.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Ещё шесть десятилетий назад на месте современных микрорайонов не было ни жилья, ни воды, ни электричества."-----Сейчас тоже самое: ни воды ни света! "В 2020 году в 12-м микрорайоне заложили камень под будущую Аллею строителей, но проект остановился, а в 2022-м камень исчез."------А почему он исчез? Потому что этот участок земли уже наверное продали под коммерцию!?
10.08.2025, 05:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

