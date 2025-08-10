Полиция Мангистау помогла туристу из Китая

Қазақ тіліне аудару

Полицейские региона оказали помощь туристу из Китая, у которого сломался мотоцикл на трассе Шетпе – Сайөтес – Бейнеу, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По информации ведомства, 10 августа на трассе Шетпе – Сайөтес – Бейнеу сотрудники патрульной полиции Мангистауской области заметили мотоциклиста — гражданина Китая, который стоял на обочине напротив села Сайөтес и не мог продолжить путь в сторону Актау.

Полицейские остановились, чтобы уточнить причину остановки и выяснить, чем могут помочь. В ходе разговора выяснилось, что у туриста лопнула шина мотоцикла, и он не имел возможности самостоятельно добраться до места назначения. Сотрудники патрульной полиции остановили грузовой автомобиль «Газель» и договорились с водителем о доставке иностранного туриста вместе с мотоциклом в Актау,- сообщили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что данный случай ещё раз подтверждает, что главная задача полиции — не только охрана общественного порядка, но и оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вне зависимости от их гражданства.