В Актау ограничат движение на одном из участков автодороги

Фото: istockphoto.com

C 10:00 до 17:00 часов 13 августа будет временно перекрыто движение на участке между 2 и 6 микрорайонами, а также на вспомогательной дороге № 9Г в 27 микрорайоне.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау просит жителей и гостей города с пониманием отнестись ко временным неудобствам, - сообщили в городской администрации.

