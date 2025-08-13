Более 300 миллионов тенге выделено на развитие института Каспийского моря

Қазақ тіліне аудару

фото из архива Lada.kz

На Primeminister.kz сообщается, что в рамках реализации поручений Главы государства по комплексному изучению проблем Каспийского моря из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

Отмечается, что институт был создан для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

Выделенные из резерва Правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ, - говорится в сообщении.

Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом. Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км — это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.

Напомним, в Казахстане стартовала Высокая неделя Каспия.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков в Международный день Каспия поделился мнением о состоянии водоема.