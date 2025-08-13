Будет пляж! Какие работы проводятся на набережной в 4А микрорайоне

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау обратили внимание на работы, проводимые на набережной вблизи скальной тропы в 4А микрорайоне. По словам очевидцев, на набережной находится спецтехника, которая ведёт земляные работы. В акимате Актау рассказали редакции Lada.kz , какие именно работы проводятся и с какой целью.

Фото автора

Жителей озадачили непонятные насыпи в море и наличие спецтехники на набережной в 4А микрорайоне, возле Скальной тропы.

Интересно, зачем в море делают песчаную косу и что именно там отсыпают, — недоумевают горожане.

Журналист редакции обратился в городской акимат с просьбой разъяснить, какие работы проводятся и с какой целью.

По инфорации городской администрации, проводится очистка от ила участка акватории с целью создания пляжа. В работах задействованы один экскаватор и один погрузчик.

Работы по расчистке продолжаются. Экскаватором накапливаем иловые отложения, погрузчиком собираем их и формируем береговую линию, чтобы избежать образования затонов и скопления тины. После этого участок, откуда извлекли ил, засыпем песком, и у нас получится городской пляж, причём, относительно даже глубокий, — разъяснили в пресс-службе акимата.

В акимате предоставили ситуационный план проведения работ по очистке акватории от иловых отложений.

Напомним, ранее редакции Lada.kz удалось пообщаться с предпринимателем, руководителем ТОО «Mangystau Project» Русланом Сулейменовым, который с 2021 года занимается благоустройством городского пляжа и прилагает максимум усилий, чтобы у жителей прибрежного города было комфортное место для семейного отдыха.