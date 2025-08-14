Жителям Мангистау разъяснили правила покупки лекарств и медицинских изделий

Қазақ тіліне аудару

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 4 статьи 233 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», оптовая и розничная продажа лекарств и медицинских изделий, не прошедших государственную регистрацию, качество которых не подтверждено сертификатом соответствия и не соответствующих требованиям законодательства, запрещается.

При покупке любого препарата важно обращать внимание на маркировку упаковки: наличие информации на государственном языке и регистрационного номера обязательно. Кроме того, аптеки обязаны размещать в доступном месте копию лицензии на фармацевтическую деятельность и соответствующее приложение, а также документы о начале или прекращении деятельности, - сообщили в ведомстве.

Также в департаменте пояснили, что для получения разрешения на продажу в маркетплейсах необходимо предоставить:

регистрационное удостоверение на реализуемые лекарства и медицинские изделия;

лицензию на фармацевтическую деятельность с приложением на розничную реализацию (для лекарств);

талон о приёме уведомления о начале розничной реализации медицинских изделий (для медицинских изделий).

Департамент просит жителей области приобретать лекарства и медицинские изделия только в лицензированных аптеках.

В случае выявления фактов продажи препаратов, не соответствующих законодательству РК в области здравоохранения, граждане могут обратиться в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области с подтверждающими доказательствами, - заключили в ведомстве.

Напомим, ранее фармацевтов поймали на безрецептурной продаже сильнодействующих препаратов в Мангистау.