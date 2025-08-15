В строящемся жилом комплексе в Актау выявили нарушения и отклонения от плана объекта

Қазақ тіліне аудару

Жилой комплекс «White House» расположен на участке №74 в 15 микрорайоне Актау. Как сообщил Даурен Утепкали в своем аккаунте Facebook, на объекте в начале мая этого года была проведена внеплановая проверка, которая выявила грубые нарушения законодательства.

«У застройщика есть необходимые документы для строительства, однако нет разрешения на привлечение денежных средств дольщиков», - сообщил Даурен Утепкали.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области привел и другие выявленные нарушения:

на территории ЖК построено одноэтажное здание для котельной, не предусмотренное проектом;

возведены двух- и трёхэтажные пристройки под коммерческие объекты, отсутствующие в проекте;

наземная часть двухуровневого паркинга переделана под коммерческое помещение;

въезд и выезд в паркинг выполнены с отклонением от проектных решений;

имеются отклонения в количестве окон;

технический этаж переоборудован в жилое помещение;

зафиксированы многочисленные изменения в высотах этажей;

имеются отклонения в установке лифта;

во всех этажах блока Б жилого дома путём прорезки перекрытий (потолков и полов), что не предусмотрено проектом, возведена дополнительная металлическая шахта для установки лифта.

«По данному факту был составлен соответствующий административный протокол, однако застройщик с ним не согласился, в результате чего дело было передано в суд. По решению суда застройщика оштрафовали по статьями 315, 316, 321 и 463 КоАП РК. Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В случае неисполнения предписания в установленный срок будут приняты меры по его принудительному исполнению через судебные органы. Информируем вас, что строительство данного объекта может быть приостановлено или затянуто. Призываем вас воздержаться от вложения средств в качестве дольщиков», - сообщил Даурен Утепкали.

