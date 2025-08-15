18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 08:58

В строящемся жилом комплексе в Актау выявили нарушения и отклонения от плана объекта

Общество 0 7 045 Ольга Максимова

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкали рассказал о новом проблемном строительном объекте, обнаруженном в областном центре, передает Lada.kz.

Фото из FB Даурена Утепкали
Фото из FB Даурена Утепкали

Жилой комплекс «White House» расположен на участке №74 в 15 микрорайоне Актау. Как сообщил Даурен Утепкали в своем аккаунте Facebook, на объекте в начале мая этого года была проведена внеплановая проверка, которая выявила грубые нарушения законодательства.

«У застройщика есть необходимые документы для строительства, однако нет разрешения на привлечение денежных средств дольщиков», - сообщил Даурен Утепкали.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области привел и другие выявленные нарушения:  

  • на территории ЖК построено одноэтажное здание для котельной, не предусмотренное проектом;
  • возведены двух- и трёхэтажные пристройки под коммерческие объекты, отсутствующие в проекте;
  • наземная часть двухуровневого паркинга переделана под коммерческое помещение;
  • въезд и выезд в паркинг выполнены с отклонением от проектных решений;
  • имеются отклонения в количестве окон;
  • технический этаж переоборудован в жилое помещение;
  • зафиксированы многочисленные изменения в высотах этажей;
  • имеются отклонения в установке лифта;
  • во всех этажах блока Б жилого дома путём прорезки перекрытий (потолков и полов), что не предусмотрено проектом, возведена дополнительная металлическая шахта для установки лифта.

«По данному факту был составлен соответствующий административный протокол, однако застройщик с ним не согласился, в результате чего дело было передано в суд. По решению суда застройщика оштрафовали по статьями 315, 316, 321 и 463 КоАП РК. Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В случае неисполнения предписания в установленный срок будут приняты меры по его принудительному исполнению через судебные органы. Информируем вас, что строительство данного объекта может быть приостановлено или затянуто. Призываем вас воздержаться от вложения средств в качестве дольщиков», - сообщил Даурен Утепкали.

Фото из FB Д. Утепкали

Напомним, жителей Актау шокировали строительные дефекты в жилом комплексе «Айракты» в 17 микрорайоне. Зафиксированы проседание фундамента, разломы и трещины лестничного пролёта в подъездах.

Для справки

Ст. 315 КоАП РК - Нарушение правил оформления исполнительной технической документации, предусмотренной нормативными документами, при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ по возведению и реконструкции объектов, изготовлению строительных материалов, изделий и конструкций, за исключением требований, установленных техническими регламентами

Ст. 316 КоАП РК - Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами

Ст. 321 КоАП РК - Осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами

Ст. 463 КоАП РК - Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления

9
42
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
OpenSuser
OpenSuser
Отличная реклама для ЖК. Тут проект забили, там на проект забили, тех.этаж под жилые помещения, лифт врезали "где покайфу" и всё остальное. Уверен это верхушка айсберга нарушений, которые были допущены. Потом удивляемся, что новые дома "ползут" по швам, тут "элитный" жк на тяп ляп возводится, а что говорить об обычных домах!
15.08.2025, 08:18
Argallo
Argallo
Эти дома делают из палок и самыми безолаберными руками не специалистов строителей, а обычных шабашников нанятых с базара за 3 копейки. В лучшем случае эти "новые" дома лет 10 простоят и станут аварийными. Советские панельки сделаны тоже хрен пойми как и кем, но они явно лучше всех этих "роскошных" новых домов. Простояли 50 лет и еще столько же спокойно простоят. Раньше дома делали для жилья, а сейчас для того, чтобы люди жили в кредитах покупая каждые 10 лет новую квартиру и влезая в очередную ипотеку
15.08.2025, 04:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…