«Битум из ведра»: варварская укладка дорог в Мангистау шокировала пользователей

В Сети обсуждают видео, на котором дорожный рабочий разливает битум прямо на грунт, без должной подготовки поверхности под асфальтирование, сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, видео снято в Мангистауской области.
Пока технадзор спит и отдыхает, или в доле, подрядчики устраивают беспредел в сфере асфальтирования. Одним словом, выбрасывают народные деньги на ветер, - сообщается под постом.
Пользователи в недоумении, что подобные методы не только противоречат технологии, но и сводят на нет долговечность дорожного покрытия, а контролирующие органы либо бездействуют, либо закрывают глаза на явные нарушения.
В филиале АО «НК Казавтожол» сообщили, что данный участок дороги не относится к категории дорог республиканского значения. В компании подчеркнули, что подобный метод работ они не применяют.
По предположению представителей компании, речь может идти о внутрипромысловых дорогах, поскольку на видео зафиксированы нефтяные качалки.
