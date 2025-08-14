«Битум из ведра»: варварская укладка дорог в Мангистау шокировала пользователей

Қазақ тіліне аудару

В Сети обсуждают видео, на котором дорожный рабочий разливает битум прямо на грунт, без должной подготовки поверхности под асфальтирование, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам очевидцев, видео снято в Мангистауской области.

Пока технадзор спит и отдыхает, или в доле, подрядчики устраивают беспредел в сфере асфальтирования. Одним словом, выбрасывают народные деньги на ветер, - сообщается под постом.

Пользователи в недоумении, что подобные методы не только противоречат технологии, но и сводят на нет долговечность дорожного покрытия, а контролирующие органы либо бездействуют, либо закрывают глаза на явные нарушения.

В филиале АО «НК Казавтожол» сообщили, что данный участок дороги не относится к категории дорог республиканского значения. В компании подчеркнули, что подобный метод работ они не применяют.

По предположению представителей компании, речь может идти о внутрипромысловых дорогах, поскольку на видео зафиксированы нефтяные качалки.