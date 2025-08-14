На шубат-фестивале будут курсировать автобусы из Актау и Жанаозена

Для удобства гостей на фестивале шубата «Ақ Мая Fest» специальные автобусы совершат рейсы из Актау и Жанаозена, сообщает Lada.kz.
Уже в эту субботу, 16 августа, у подножия гор Айракты пройдет фестиваль шубата «Ақ Мая Fest».
Маршруты и расписание автобусов:
Время отправления: 12:00, 13:00, 14:00.
Стоимость билета (в обе стороны): 1500 тенге.
Фестиваль объединит национальные традиции и современное искусство. В программе: мастер-классы по приготовлению продуктов из шубата, соревнования по национальным играм, зрелищное дрон- и лазерное шоу, а также концерт с участием Райма, Ерке Есмахан, Амре, Енлик, Луины, группы «Ұлытау» и DJ Abailuck.
