Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.08.2025, 09:22

Жанаозенцы пришли поднять вопрос жилья в акимат Мангистауской области

Общество 0 1 539 Ольга Максимова

Жители аварийных домов Жанаозена выразили возмущение качеством и локацией их будущего жилья. Кроме того, как утверждают жанаозенцы, чиновники сорвали все обещанные ранее сроки переселения, передает Lada.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Аварийный дом в Жанаозене. Фото: Astanatv.kz
Жанаозенцы приехали в Актау, чтобы встретиться с руководством региона и поднять вопрос невыполненных обещаний чиновников.

«Когда наши дома, наконец, признали аварийными, нам пообещали, что предоставят квартиры в новых домах, а на деле сейчас строят дом на месте мусорной свалки с медицинскими и нефтяными отходами. Они просто присыпали их тонким слоем песка. Кроме этого, фундамент этого дома всего 25 сантиметров, а кирпич третьего сорта. Мы своими глазами видели это, но они поспешили быстро все залатать цементом», - рассказал Бекболат Базаров, житель Жанаозена.

Многоквартирные жилые дома 70-ых годов прошлого столетия в районе железнодорожного вокзала были признаны аварийными. Людям пообещали новое жилье. На строительство выделили 400 млн тенге. Однако сроки переселения все время сдвигаются.

«Нам уже с марта обещают, обещают. Сказали, что в июле будут квартиры. Мы ждем. Они обещают нам, что через 2 месяца обязательно будут, мы опять ждем, и снова обещание. Они твердо сказали нам, вот, последнее обещание и мы будем переселять вас в эти квартиры. Они обещают, но мы видим, что так снова не получится. Они на эту стройку хотят нас выселить», - говорит еще одна жительница Жанаозена Гульрух Кушалова.

Задержку с переселением чиновники объяснили несостоявшимся конкурсом. Его объявляли трижды, но победитель так и не был определен.

После часа ожидания людей в областном акимате все же приняли, чтобы вновь дать обещание.

«До конца этого года люди переедут из своих аварийных домов. Кроме того, их переживания относительно того, что вместо собственного жилья они получат его в аренду, не имеет оснований, так как с 1 января текущего года в закон о предоставлении жилья внесены изменения. Ранее при заселении приватизация квартир не предусматривалась. Сейчас это возможно, но по остаточной стоимости», - сказал Бердибек Картбаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

По словам жанаозенцев, нынешнее обещание было последней каплей терпения. Если и на этот раз чиновники не сдержат слово, они заверяют, что будут обращаться в правоохранительные органы.

