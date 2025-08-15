Может отступить ещё на 18 метров: в Актау обсудили спасение Каспия

Қазақ тіліне аудару

Каспийское море уходит на глазах. Каждый год его уровень падает на 70 сантиметров, в некоторых местах берег уже отступил на 18 километров. Ученые предупреждают: к концу века воды может стать меньше ещё на 18 метров. Эти печальные цифры прозвучали на вечере воспоминаний «Мой Каспий», который прошел 13 августа на городском пляже № 1 в Актау, передает Lada.kz

Вечер воспоминаний "Мой Каспий". Фото: Lada.kz

Вечер воспоминаний «Мой Каспий» стал одним из тех мероприятий, которые проходят в рамках Высокой недели Каспия. И, как говорят организаторы мероприятия, это была не просто встреча, чтобы вспомнить прошлое. Организованное Safe Caspian Sea мероприятие стало криком тревоги - попыткой привлечь внимание к морю, без которого трудно представить жизнь целого региона. На вечере собрались журналисты, блогеры, фотографы и активисты, чтобы рассказать свои личные истории и предложить конкретные шаги для спасения Каспия.

«Все начинается с нас самих. От каждого зависит, каким будет Каспий завтра», - подчеркнул общественный деятель Азамат Сарсенбаев.

Общественник поделился своим принципом бережного отношения к природе. Именно с этого, по его мнению, и начинается путь к спасению не только Каспия, но и планеты.

«Когда мы отдыхаем на берегу, я хотя бы на десяти квадратных метрах вокруг собираю мусор. Не заставляю детей помогать, но они видят, что я делаю, и сами начинают это делать», - рассказал блогер.

Среди участников также были: фотографы Виктор Малюк и Оспан Али, экологический активист Кирилл Осин.

Главным лейтмотивом встречи стало обсуждение международной конференции «Экология Каспия - вызовы и решения», на которой был представлен проект резолюции «10 шагов по спасению Каспия». Документ предполагает совместные действия прикаспийских стран, усиление научных исследований, инвестиции в восстановление экосистем, контроль промышленных сбросов и защиту редких видов. Финальный вариант резолюции представят 15 августа на Медиафоруме в рамках Высокой Недели Каспия.

Завершился вечер обращением экоативистов к личной ответственности жителей Мангистау: сохранить море - задача каждого, кто живет рядом с ним и пользуется его ресурсами, уверены организаторы встречи.