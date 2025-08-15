Сайгачатина поступила в продажу – есть ли спрос в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Мясо сайгака пришлось не к столу – жители Мангистауской области отнеслись к деликатесу с опаской, передает Lada.kz .

Сайгачонок. Фото создано с помощью ИИ

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, в нашем регионе сайгачатину можно приобрести в мясной лавке у дома 26 в 27-м микрорайоне Актау, на центральном рынке Мунайлинского района. Также развозка мяса осуществляется в селе Батыр Мунайлинского района.

В Бейнеу килограмм продают по 1700 тенге, в Мунайлинском районе – по 2200 тенге, в Актау – 2100-2300 тенге.

Как отметили в департаменте, на продажу была завезена одна машина. Такую дичь жители региона берут неохотно.

Помимо Мангистауской области, мясо сайгака продают в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях.