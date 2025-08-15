В отеле Caspian Riviera сменился руководитель - Раушан Хамитова покинула пост директора

Қазақ тіліне аудару

С Главой государства Касым-Жомартом Токаевым

Отель Caspian Riviera был введен в эксплуатацию в 2012 году и быстро завоевал широкую известность в Казахстане и за рубежом не только благодаря уникальной архитектуре и концепции, но в большей степени благодаря своему директору, которая сумела привлечь в отель самые крупные республиканские и международные мероприятия и сделать его центром политической и культурной жизни прикаспийских государств. Ранее задуманный в стиле парижских мотивов ар-деко, усилиями Раушан Хамитовой отель превратился в национальной казахстанский бренд, с уникальной осетровой фермой, совершенно самостоятельный, свободный от франшиз, доступный как для мероприятий высшего международного уровня, так и для обычных граждан. Национальное меню отеля, доведенное до совершенства не без участия Раушан, стало визитной карточкой региона и основой успеха всех международных и республиканских ивентов.

«Я посвятила проекту 15 лет своей жизни, вложила в него свою душу, как в своего ребенка. Пришло время двигаться дальше. Я хочу поблагодарить всех участников проекта за ваш неоценимый вклад. Наших сотрудников - вы профессиональные, работоспособные сотрудники, мне приятно было с вами работать, любой руководитель был бы счастлив иметь такую команду. Наших партнеров - всегда державших свое слово, даже если оно не было закреплено договором. Была бы королевой, всех посвятила бы в рыцари. Наших гостей - да, вы тоже участники проекта, мы работаем для вас, и ваши оценки, ваша благодарность, стимулирует нашу работу и мотивирует нас. Всем спасибо, друзья, остаемся на связи», - обратилась Раушан Хамитова.

Отель много раз принимал почетных гостей, первых лиц государств и звезд мировой величины.

Раушан Хамитова с Тони Блэром, бывшим премьер-министром Великобритании

Партнерский проект