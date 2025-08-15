18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
15.08.2025, 15:42

Жители Актау стали очевидцами необычного погодного явления

Общество

Сюрприз преподнесла жителям Актау погода 15 августа. На территории города прошел град, передает Lada.kz.

Актау. Иллюстративное фото: primeminister.kz
Актау. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Дождь с градом сняли на видео жители областного центра. По словам очевидцев, каприз погоды застал их врасплох.  

В районе 15:00 часов в городе резко ухудшилась погода – на солнечное небо внезапно набежали тучи, поднялся ветер с пылью.

Неожиданностью для горожан стали осадки. Так, если, например, в 9 микрорайоне прошел просто дождь, то в 3Б и еще нескольких микрорайонах – и вовсе град.

Впрочем, осадки носили кратковременный характер – спустя полчаса небо снова стало ясным, выглянуло солнце.  

Как рассказали в Мангистауском филиале "Казгидромет", в Актау град в последний раз был зафиксирован в результате гидрометеорологических наблюдений 6 февраля 2024 года. 

- В Мангистауской области град фиксируется редко (1–3 раза в год), преимущественно весной и летом, при развитии мощной кучево-дождевой облачности локального характера. По данным гидрометеорологической службы Актау 15 августа 2025 года в окрестностях метеостанции выпадение града не зафиксировано, так как град относится к локальным явлениям, - сообщили в синоптики.

Какой будет погода на выходных?

Днем 16 августа синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 19-21 градусов, днем 27-29. Ожидается, что будет малооблачно, без осадков.

17 августа синоптики также обещают малооблачную погоду и отсутствие осадков. Температура воздуха ночью составит 18-20 тепла, днем – 27-29 градусов.

Ветер будет северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
А где отчёт, особенно после второй части марлезонского балета ( ливня грозы ) - сколько вёдролитров воды высасано, сколь метёлоксовковых употреблено ? ;-)
16.08.2025, 03:50
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

