Жители Актау стали очевидцами необычного погодного явления

Актау. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Дождь с градом сняли на видео жители областного центра. По словам очевидцев, каприз погоды застал их врасплох.

В районе 15:00 часов в городе резко ухудшилась погода – на солнечное небо внезапно набежали тучи, поднялся ветер с пылью.

Неожиданностью для горожан стали осадки. Так, если, например, в 9 микрорайоне прошел просто дождь, то в 3Б и еще нескольких микрорайонах – и вовсе град.

Впрочем, осадки носили кратковременный характер – спустя полчаса небо снова стало ясным, выглянуло солнце.

Как рассказали в Мангистауском филиале "Казгидромет", в Актау град в последний раз был зафиксирован в результате гидрометеорологических наблюдений 6 февраля 2024 года.

- В Мангистауской области град фиксируется редко (1–3 раза в год), преимущественно весной и летом, при развитии мощной кучево-дождевой облачности локального характера. По данным гидрометеорологической службы Актау 15 августа 2025 года в окрестностях метеостанции выпадение града не зафиксировано, так как град относится к локальным явлениям, - сообщили в синоптики.

Какой будет погода на выходных?

Днем 16 августа синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 19-21 градусов, днем 27-29. Ожидается, что будет малооблачно, без осадков.

17 августа синоптики также обещают малооблачную погоду и отсутствие осадков. Температура воздуха ночью составит 18-20 тепла, днем – 27-29 градусов.

Ветер будет северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.