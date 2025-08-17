В июле синоптики зафиксировали температурный рекорд за 30 лет в Актау

Қазақ тіліне аудару

В июле текущего года в большинстве регионов Казахстана отмечалась сильная жара. Синоптики рассказали о рекорде, который был зафиксирован в Актау, передает Lada.kz .

Лето в Актау. Фото автора

Этим летом неоднократно объявлялись штормовые предупреждения об аномально жаркой и засушливой погоде. В ряде районов были зарегистрированы рекорды по температуре воздуха, один из них пришелся и на Мангистаускую область.

Так, 13 июля на метеостанции Актау столбик термометра достиг отметки +41,1°С, превысив температурный максимум 1995 года (+40,6°С), установленный 30 лет назад.

