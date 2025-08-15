Затор произошел на проезжей части из-за лошадей в Актау

Қазақ тіліне аудару

В областном центре до сих пор не решена проблема гуляющих бесхозных домашних животных. В акимате разводят руками – штрафстоянки больше нет, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Скот снова бродит по автодорогам города, создавая помехи движению и создааая риск аварийной ситуации. Очередной табун зафиксировали в верхних микрорайонах Актау. Лошади, которых сняли на видео очевидцы, двигались прямо по проезжей части, устроив пробку.

Как сообщили в акимате Актау, штрафстоянок для бродячего скота в городе на текущий момент нет.

Напомним, жители областного центра периодически поднимают обсуждение этой проблемы. Власти призывают владельцев скотины следить за своим имуществом, однако результатов агитационная деятельность не дает. Горе-скотоводы выпускают коров и лошадей на вольный выпас в город, чтобы те пожирали зеленые насаждения.

Об открытие штрафстоянки для скота сообщали еще в 2013 году, однако просуществовала она недолго.