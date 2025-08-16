В Мангистау готовятся к отопительному сезону

Қазақ тіліне аудару

Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе и подготовку к отопительному сезону обсудили в акимате региона, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: depositphotos.com

По информации заместителя начальника департамента по ЧС Мангистауской области Александра Алексеева, в прошлом отопительном сезоне в жилых домах было зарегистрировано 54 пожара. В результате происшествий один человек погиб и один получил травмы. Анализ показал, что случаи пожаров, отравлений газом и взрывов чаще всего фиксируются в домах семей из социально уязвимых категорий.

На заседании также обсудили техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и гидрантов. В области насчитывается 7214 пожарных гидрантов, из которых 6109 находятся в рабочем состоянии, 1105 - неисправны, при этом точное местоположение 10 из них не установлено.

Для профилактики пожаров службы ЧС провели обход более 52 тысяч домов и провели разъяснительную работу среди свыше 170 тысяч жителей, передает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Напомним, в марте этого года в селе Баскудук Мунайлинского района пятеро детей и двое взрослых насмерть отравились угарным газом. Еще три человека – два подростка и взрослый - погибли в конце февраля в жилом массиве «Каламкас», расположенном в Мунайлинском районе.