Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.08.2025, 09:50

В тройке лучших оказались бойцы из Мангистау на чемпионате по рукопашному бою

Общество

Команда департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области заняла третье место на чемпионате по рукопашному бою в Таразе, сообщает Lada.kz.

 

Фото предоставили в департаменте УИС по Мангистауской области
Фото предоставили в департаменте УИС по Мангистауской области

С 13 по 15 августа в Таразе состоялся XV чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК. В нем приняли участие лучшие спортсмены со всех регионов страны.

Команда департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области продемонстрировала мастерство и силу духа, завоевав целый перечень наград. Золотые медали выиграли: капитан юстиции Ахмет Нұрдәулет Жолдасұлы (в весе до 73 кг) и майор юстиции Абдикаримов Берік Ермекбайұлы (в весе до 80 кг).

Серебро завоевали: лейтенант юстиции Арыстан Арман Батырханұлы (в весе до 57 кг), старший сержант юстиции Кенжеғалиев Тимур Қалмұратұлы (в весе до 97 кг) и младший сержант юстиции Абдрахманов Айтжан Қалдыбекұлы (в весе свыше 97 кг).

Кроме того, Берік Абдикаримов Ермекбайұлы был отмечен специальным призом «За лучшую технику».

 

В командном зачете сборная Мангистауской области заняла 3 место среди департаментов УИС.

 

Эта победа стала результатом упорных тренировок, профессиональной подготовки и несгибаемого характера спортсменов, которые достойно защитили честь региона и показали пример настоящей командной сплоченности, - отметили в департаменте УИС по Мангистауской области.

 

 

