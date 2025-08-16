Парад военных кораблей пройдет в Актау

В Актау отметят 29-летие поднятия Военно-морского флага Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу актауского гарнизона.
Как сообщил Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы актауского гарнизона, в это воскресенье, 17 августа, в 10:00 в районе амфитеатра в 15 микрорайоне состоится торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине поднятия Военно-морского флага РК.
В рамках праздничной программы запланированы:
Посмотреть мероприятие приглашают всех желающих.
Напомним, в прошлом месяце гул кораблей встревожил жителей Актау.
