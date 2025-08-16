Парад военных кораблей пройдет в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау отметят 29-летие поднятия Военно-морского флага Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу актауского гарнизона.

Фото пресс-службы Актауского гарнизона

Как сообщил Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы актауского гарнизона, в это воскресенье, 17 августа, в 10:00 в районе амфитеатра в 15 микрорайоне состоится торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине поднятия Военно-морского флага РК.

В рамках праздничной программы запланированы:

Парад военных кораблей Военно-Морских Сил;

Пеший парад личного состава Актауского гарнизона;

Показательные выступления по элементам боевой подготовки, включая высадку морского десанта и приёмы рукопашного боя;

Концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности и военного оркестра ВМС.

Посмотреть мероприятие приглашают всех желающих.

