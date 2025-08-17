Жителей Жанаозена приглашают на публичное слушание по вопросам тарифов

Қазақ тіліне аудару

Речь пойдёт об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу подачи воды по магистральным трубопроводам, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области проводит публичное слушание по поступившей заявке в упрощённом порядке ТОО «Ak Su KMG» на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу подачи воды по магистральным трубопроводам.

Как сообщили в департаменте, слушание состоится 29 августа в 14:00 в Доме творчества школьников (здание №1), расположенном на улице Сатпаева в микрорайоне Оркен.