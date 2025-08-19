Пограничная служба Мангистау отметила 33-летие концертом и забегом

Қазақ тіліне аудару

Фото пресс-службы

Пограничники Мангистауской области отпраздновали 33-летие службы, организовав ряд мероприятий.

Вчера, 17 августа, в Актау пограничники устроили спортивный забег вдоль побережья Каспия. Дистанция составила 33 километра, что символично соответствует 33-летию Пограничной службы.

Сегодня, 18 августа, в парке «Акбота» военнослужащие департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области возложили цветы к стеле «Защитникам священной границы Республики Казахстан».

Почтив память погибших товарищей минутой молчания, участники выразили благодарность всем, кто отдал жизнь за безопасность Родины. В церемонии приняли участие ветераны республиканского общественного объединения «Застава Тарландары» и общественного объединения «Сардар» Союза миротворческих сил и участников военных конфликтов на таджико-афганской границе, - рассказали в пресс-службе.

Продолжением праздничной программы стал концерт в музыкально-драматическом театре имени Н. Жанторина. На сцене прозвучали патриотические песни, номера военных и творческих коллективов. Отличившиеся военнослужащие награждены грамотами и медалями за добросовестную службу, высокий профессионализм и вклад в охрану государственной границы.

За годы независимости подразделения пограничной службы в Мангистауской области продемонстрировали высокую дисциплину и эффективность. Задержано более 30 тысяч нарушителей всех категорий. Пресечено около 12 тысяч нарушений территориальных и внутренних вод. Обнаружено и задержано свыше 600 браконьерских лодок типа «Байда», более 2 тысяч малых плавательных средств и 45 иностранных браконьерских промыслово-транспортных судов. Изъято свыше 15 тысяч километров крючковых орудий лова (коллады) и 20 тысяч километров различных сетей. В естественную среду возвращено более 37 тысяч осетровых рыб, свыше 60 тысяч частиковых пород, а также 1 400 тюленей. Предотвращённый ущерб государству оценивается в десятки миллиардов тенге. 33 года для истории — небольшой срок, но для нас это путь становления и укрепления. Пограничная служба прошла большой путь развития, и сегодня наши подразделения готовы к решению самых сложных задач, - сказал временно исполняющий обязанности начальника департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области капитан первого ранга Данияр Мальчубаев.

Для справки: 18 августа 1992 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О создании пограничных войск Республики Казахстан». Этот документ стал отправной точкой в истории независимого Казахстана, когда охрана государственной границы приобрела самостоятельный характер. С тех пор ежегодно в этот день пограничники отмечают свой профессиональный праздник.