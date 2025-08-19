18+
19.08.2025, 16:01

Рейсы из Актау в Астану временно изменят расписание

Общество 0 1 832 Наталья Вронская

Авиакомпания Air Astana сообщила о временных изменениях в расписании рейсов, в том числе в Актау. Сложившаяся ситуация связана с плановым ремонтом в аэропорту Астаны, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Работы в столичном аэропорту будут проводиться с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября 2025 года ежедневно с 10:00 до 18:00 часов.

В это время корректировки затронут перелёты из/в Астану, в том числе рейсы в Актау, а также в Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск и ряд международных направлений: Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

Пассажиры, рейсы которых попали под изменения, заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании. Для тех, кто потерял стыковки, компания подготовила альтернативные варианты перелёта.

Актуальный статус рейса можно уточнить:

  • на сайте: help.airastana.com;
  • по номерам телефонов: +7 (727) 244-44-77; +7 (7172) 58-44-77;
  • горячая линия в случае задержек: +7 (7272) 44-44-78;
  • WhatsApp: +7 (702) 702-00-74.

Напомним, с июля текущего года был открыт рейс из Актау в Нукус. Подробнее по ссылке.

 

