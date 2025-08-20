Билборды и вывески проверили на ошибки и несоответствия в Актау

Қазақ тіліне аудару

Заместитель акима города Бекзат Жусип проверил рекламные вывески и билборды на ошибки и несоответствия, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Заместитель акима Актау Бекзат Жусип провёл выездной осмотр и ознакомился с состоянием размещённой наружной (визуальной) рекламы.

В ходе выездной проверки особое внимание уделили рекламным вывескам в точках общественного питания. Их проверили на орфографию, соответствие нормам государственного языка и внешний вид. В результате предпринимателям вынесены предупреждения о замене поврежденных и устаревших конструкций.

Следует строго соблюдать нормы закона о языках. Ошибок быть не должно, содержание должно быть корректным. Баннеры необходимо своевременно обновлять, - сказал заместитель акима города.

Бекзат Жусип поручил ответственным службам устранить выявленные недостатки, обновить баннеры и привести вывески в соответствие с установленными нормами. Также он отметил важность системного и регулярного проведения таких работ.