18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.08.2025, 13:41

Вагоны без окон и антисанитария: пассажиры снова пожаловались на условия в поезде Мангистау – Актобе

Общество 0 2 229 Наталья Вронская

Казахстанцы вновь поднимают вопрос о качестве пассажирских перевозок поезда маршрута Мангистау – Актобе, который обслуживает частная компания ТОО «Otpan Logistic», передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео / instagram.com/pust_govoryat_aktobesvami_/
Фото: стоп-кадр из видео / instagram.com/pust_govoryat_aktobesvami_/

В социальных сетях распространяется видео, на котором одна из пассажирок поделилась своими впечатлениями о поездке на поезде Мангистау – Актобе, и рассказала о состоянии купейного вагона.

В вагоне нет окон – часть вообще снята, из-за этого по ночам очень холодно. Двери в купе сломаны, полки шатаются, поезд всю ночь грохочет так, что невозможно уснуть. Уровень антисанитарии поражает. За билеты мы платим немалые деньги, но получаем вагоны, которые давно пора списать. Стыдно, что в таких условиях приходится ездить, - поделилась женщина.

Под публикацией пользователи оставили десятки комментариев.

«Пока это направление будет принадлежать частной актауской компании, оно так и будет в худшем состоянии. Эти вагоны уже были списаны на утиль российскими железнодорожными организациями, но наши решили, что казахстанцам и такие сойдут. Ноль уважения к своему народу!».

«Именно это направление ужасно. Кондиционеров нет, в жару чуть не умерли».

Пассажиры отмечают, что жалобы на качество вагонов и антисанитарию звучат регулярно, однако изменений пока нет.

Редакция направила запрос перевозчику ТОО «Otpan Logistic» для получения официального комментария и разъяснений по ситуации.

Все вагоны проходят техническое обслуживание перед каждым рейсом. После прибытия состава в пункт формирования указанный вагон был дополнительно проверен, все замечания устранены, обслуживающей компании направлены соответствующие акты. Приемщику пассажирских вагонов компании объявлен выговор по итогам разбора, а начальнику участка пассажирских перевозок поручено усилить контроль за ежедневной приемкой вагонов, - сообщили  в компании.

Напомним, пассажиры поезда №110 маршрута Актобе – Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона №16 самопроизвольно на ребенка обрушилась верхняя полка.

4
17
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
sakura.68
sakura.68
Очередная отписка от перевозчика ТОО «Otpan Logistic»...
20.08.2025, 10:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира