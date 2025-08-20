Вагоны без окон и антисанитария: пассажиры снова пожаловались на условия в поезде Мангистау – Актобе

Қазақ тіліне аудару

Фото: стоп-кадр из видео / instagram.com/pust_govoryat_aktobesvami_/

В социальных сетях распространяется видео, на котором одна из пассажирок поделилась своими впечатлениями о поездке на поезде Мангистау – Актобе, и рассказала о состоянии купейного вагона.

В вагоне нет окон – часть вообще снята, из-за этого по ночам очень холодно. Двери в купе сломаны, полки шатаются, поезд всю ночь грохочет так, что невозможно уснуть. Уровень антисанитарии поражает. За билеты мы платим немалые деньги, но получаем вагоны, которые давно пора списать. Стыдно, что в таких условиях приходится ездить, - поделилась женщина.

Под публикацией пользователи оставили десятки комментариев.

«Пока это направление будет принадлежать частной актауской компании, оно так и будет в худшем состоянии. Эти вагоны уже были списаны на утиль российскими железнодорожными организациями, но наши решили, что казахстанцам и такие сойдут. Ноль уважения к своему народу!».

«Именно это направление ужасно. Кондиционеров нет, в жару чуть не умерли».

Пассажиры отмечают, что жалобы на качество вагонов и антисанитарию звучат регулярно, однако изменений пока нет.

Редакция направила запрос перевозчику ТОО «Otpan Logistic» для получения официального комментария и разъяснений по ситуации.

Все вагоны проходят техническое обслуживание перед каждым рейсом. После прибытия состава в пункт формирования указанный вагон был дополнительно проверен, все замечания устранены, обслуживающей компании направлены соответствующие акты. Приемщику пассажирских вагонов компании объявлен выговор по итогам разбора, а начальнику участка пассажирских перевозок поручено усилить контроль за ежедневной приемкой вагонов, - сообщили в компании.

Напомним, пассажиры поезда №110 маршрута Актобе – Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона №16 самопроизвольно на ребенка обрушилась верхняя полка.