Жители Актау недовольны ремонтом лестницы у областного акимата

В Актау вновь разгорелся спор вокруг состояния лестницы, ведущей от здания Мангистауского областного акимата к набережной в 14 микрорайоне. Жители города остались недовольны качеством проведенной реконструкции объекта, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Житель Актау опубликовал видео, на котором заметны большие щели между плитками на отремонтированном спуске. По мнению автора кадров, после первого же дождя такая работа окажется бессмысленной:

После осадков плитка начнёт расходиться и ремонт пойдёт насмарку. Это разве работа? Кто это принял?, - возмущается автор видео.

Жители отмечают, что именно эта лестница давно вызывает нарекания. Ещё в прошлом году люди снимали её в разбитом состоянии: у конструкции были видны оголившиеся металлические прутья, дыры, трещины и смещённые плиты. Тогда местные жители заявляли, что спуск представляет опасность для населения, в том числе для детей.

После многочисленных обращений в акимате пообещали провести реконструкцию. Работы действительно выполнили, однако качество ремонта вызвало новое недовольство.

По мнению горожан, лестница по-прежнему остаётся небезопасной и может быстро прийти в негодность.

Редакция Lada.kz направила запрос в акимат города с просьбой разъяснить, кто был подрядчиком ремонта и какие меры будут приняты в связи с претензиями горожан.