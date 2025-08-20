Жители Актау недовольны ремонтом лестницы у областного акимата

В Актау вновь разгорелся спор вокруг состояния лестницы, ведущей от здания Мангистауского областного акимата к набережной в 14 микрорайоне. Жители города остались недовольны качеством проведенной реконструкции объекта, передает Lada.kz.
Житель Актау опубликовал видео, на котором заметны большие щели между плитками на отремонтированном спуске. По мнению автора кадров, после первого же дождя такая работа окажется бессмысленной:
После осадков плитка начнёт расходиться и ремонт пойдёт насмарку. Это разве работа? Кто это принял?, - возмущается автор видео.
Жители отмечают, что именно эта лестница давно вызывает нарекания. Ещё в прошлом году люди снимали её в разбитом состоянии: у конструкции были видны оголившиеся металлические прутья, дыры, трещины и смещённые плиты. Тогда местные жители заявляли, что спуск представляет опасность для населения, в том числе для детей.
После многочисленных обращений в акимате пообещали провести реконструкцию. Работы действительно выполнили, однако качество ремонта вызвало новое недовольство.
По мнению горожан, лестница по-прежнему остаётся небезопасной и может быстро прийти в негодность.
Редакция Lada.kz направила запрос в акимат города с просьбой разъяснить, кто был подрядчиком ремонта и какие меры будут приняты в связи с претензиями горожан.
