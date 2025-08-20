18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
20.08.2025, 10:48

Жители Актау недовольны ремонтом лестницы у областного акимата

Общество 0 2 117 Наталья Вронская

В Актау вновь разгорелся спор вокруг состояния лестницы, ведущей от здания Мангистауского областного акимата к набережной в 14 микрорайоне. Жители города остались недовольны качеством проведенной реконструкции объекта, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Житель Актау опубликовал видео, на котором заметны большие щели между плитками на отремонтированном спуске. По мнению автора кадров, после первого же дождя такая работа окажется бессмысленной:

После осадков плитка начнёт расходиться и ремонт пойдёт насмарку. Это разве работа? Кто это принял?, - возмущается автор видео.

Жители отмечают, что именно эта лестница давно вызывает нарекания. Ещё в прошлом году люди снимали её в разбитом состоянии: у конструкции были видны оголившиеся металлические прутья, дыры, трещины и смещённые плиты. Тогда местные жители заявляли, что спуск представляет опасность для населения, в том числе для детей.

После многочисленных обращений в акимате пообещали провести реконструкцию. Работы действительно выполнили, однако качество ремонта вызвало новое недовольство.

По мнению горожан, лестница по-прежнему остаётся небезопасной и может быстро прийти в негодность.

Редакция Lada.kz направила запрос в акимат города с просьбой разъяснить, кто был подрядчиком ремонта и какие меры будут приняты в связи с претензиями горожан.

1
25
0
Комментарии

3 комментарий(ев)
Космос
Космос
Зимой в эти щели под плитку будет протекать вода, замерзать там и отрывать плитки... за такой ремонт "руки отрывать" надо!
20.08.2025, 09:17
fox1167
fox1167
"Кто это принял?, - возмущается автор видео"-------Обычно, после отката, объект принимают закрыв глаза, либо вообще туда нос уже не суют....
20.08.2025, 08:53
fox1167
fox1167
"Кто это принял?, - возмущается автор видео"-------Обычно, после отката, объект принимают закрыв глаза, либо вообще туда нос уже не суют....
20.08.2025, 08:53
