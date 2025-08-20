18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.08.2025, 16:37

«Топит в ведре»: органы опеки вмешались в ситуацию с издевательствами над детьми в Актау

Общество

История о возможном насилии над детьми в Актау получила продолжение. На видеообращение отца, в котором он рассказал о методах «воспитания» в семье бывшей жены, обратили внимание органы опеки, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В Актауском городском отделе образования сообщили, что специалисты отдела опеки уже провели беседы с детьми и проверку условий проживания.

Мы поговорили со всеми детьми. Они напуганы, и прямо сказали, что не хотят идти к матери. Ради их безопасности мы разрешили временно находиться с отцом, пока суд не примет решение о месте жительства, - рассказала методист отдела опеки Евгения Голунова.

По её словам, детям также рекомендована помощь психолога.

Мы объяснили отцу, что дети должны общаться и с матерью. Если она будет звонить или приходить, препятствий быть не должно. Для детей важны оба родителя, - подчеркнула Евгения Голунова.

Сейчас отец, Турал Латифов, готовит иск в суд об определении места жительства детей. Мужчина утверждает, что издевательства над несовершеннолетними продолжаются несколько лет. В переписке, которая оказалась в его распоряжении, звучали прямые угрозы.

Он (отчим  прим. авт.) говорил детям: «Я выбрал не вас, я выбрал вашу мать. Вы мне никто». Постоянно внушал им, что они никому не нужны, - добавил отец.

Ход расследования находится на контроле полиции и органов опеки.

Напомним, ранее Турал Латифов записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении с его детьми в семье бывшей жены.

Комментарии

