Сайгачье мясо в Актау – как идет торговля

В Мангистауской области в продажу поступило мясо сайгака. Продукт сразу вызвал большой интерес у жителей, однако доступно оно пока не во всех торговых точках, передает Lada.kz со ссылкой inbusiness.kz .

Иллюстративное фото: uralskweek.kz

Сайгачье мясо пользуется спросом в регионе. К примеру, в одной из мясных лавок города именно этим продуктом в день интересуются до 30-40 человек.

«Мы в детстве часто ели сайгака, особенно летом. Бабушка варила бульон, готовила куырдак. Мясо дикого животного хорошо действует на организм и дает силу, говорила она», - рассказывает Аксындар Табылды, жительница Актау.

Несмотря на высокий спрос, не все продавцы торопятся включать сайгачье мясо в ассортимент. Причина - нехватка места и экономическая нецелесообразность. Как рассказал предприниматель Адильхан Толебаев, если начнем продавать сайгака, упадут продажи говядины, конины, верблюжатины.

В Мангистауской ветеринарной инспекции сообщил, что в регион завезли лишь 11 тонн разделанного мяса сайгака, которое прошло лабораторный контроль на убойных пунктах соседних областей.

Помимо Мангистау, сайгачье мясо поступает также в Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Улытаускую области. Из-за удалённости региона цена может меняться: от 1700 тенге в Бейнеу до 2300 тенге в Актау. Несмотря на сложности с логистикой и размещением на прилавках, сайгачье мясо в Мангистау востребовано. Люди ценят его вкус, пользу и редкость. Однако вопрос расширения точек продаж пока остаётся открытым.