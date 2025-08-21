18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 09:24

В Жанаозене обещают запустить новые производства

Общество 0 2 249 Ольга Максимова

В Жанаозене в этом году планируют запустить четыре проекта: ввод производства трансформаторов, электродвигателей, электротехнической продукции и оборудования, передает Lada.kz со ссылкой на Ism.kz.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

Всего запланирован запуск восьми объектов на более чем в 410 млрд тенге. В этом году обещают запустить четыре проекта – завод по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг. Инвестиции составляют 22,3 млрд тенге. Здесь ежегодно хотят выпускать 51 тысячу тонн насосно-компрессорных труб, 540 тысяч штук насосных штанг. К реализации проекта приступили в прошлом году. Также до конца этого года запланирован ввод производства трансформаторов, электродвигателей, электротехнической продукции и оборудования. Запуск оценивается в 406 млн тенге. Мощность объекта составит 139 единиц электрооборудования и электротехнических изделий в год.

В Жанаозене появится производство сахарного сиропа за 240 млн тенге. Здесь хотят выпускать 1,5-3 тысяч литров продукции в сутки.

Также до конца 2025 года заработает производство бытовых химических продуктов. Стоимость – 82 млн тенге, мощность – 100 тонн твердого и жидкого мыла в год.

В 2026 году запланирована реализация трех проектов. Ожидается открытие гибридной электростанции за 174,5 млрд тенге. Производительность солнечной станции составит 50 МВт, ветряной – 77 МВт, газопоршневой – 120 МВт.

В следующем году могут открыть завод по выпуску металлических и мебельных изделий, в который вложено 250 млн тенге. Здесь ежегодно намерены производить 90 тысяч единиц металлической и корпусной мебели, металлические изделия разных видов.

В 2027 году появится ГПЗ. Его мощность составит 900 млн куб. м сухого товарного газа в год. Также могут производить сжиженный нефтяной газ и пентан-гексановую фракцию.

Банкир
Банкир
и всё в сослагательном наклонении. Когда же будет пуск???
21.08.2025, 16:56
