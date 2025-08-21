Подготовка к зиме на МАЭКе в Актау идет по графику – правительственная проверка

Қазақ тіліне аудару

Правительство проверяет готовность энергетических предприятий к отопительному сезону. ТОО «МАЭК» по поручению премьер-министра посетили региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев и Ералы Тугжанов, передает Lada.kz .

ТОО "МАЭК". Фото: primeminister.kz

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, особое внимание уделяется областям с высоким уровнем износа энергетической инфраструктуры и повышенным риском аварийности.

В Мангистауской области Ералы Тугжанов акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса ТОО «МАЭК». Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, идут работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию МАЭКа ранее были выделены средства из резерва правительства.

Уделено внимание и проектам по обновлению тепловых сетей Актау. В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%.

В Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные «Габбасова», «Центр», РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А. На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся.