Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 10:41

Подготовка к зиме на МАЭКе в Актау идет по графику – правительственная проверка

Общество

Правительство проверяет готовность энергетических предприятий к отопительному сезону. ТОО «МАЭК» по поручению премьер-министра посетили региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев и Ералы Тугжанов, передает Lada.kz.

ТОО "МАЭК". Фото: primeminister.kz
ТОО "МАЭК". Фото: primeminister.kz

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, особое внимание уделяется областям с высоким уровнем износа энергетической инфраструктуры и повышенным риском аварийности.

В Мангистауской области Ералы Тугжанов акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса ТОО «МАЭК». Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, идут работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию МАЭКа ранее были выделены средства из резерва правительства. 

Уделено внимание и проектам по обновлению тепловых сетей Актау. В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%.

В Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные «Габбасова», «Центр», РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А. На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся. 

0
5
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Я лично думаю ДА, более того такой подход еще бы стимулировал бы создание, важность и эффективную работу местных НПО и вовлечение народа и его мнения в вопросы хозяйственного управления на деле, а не только на заявлениях.
21.08.2025, 13:23
Ed Word
Ed Word
А если бы была такая практика - если проблема взята под контроль правительством и контролируется правительственной проверкой, то правительство и ее представители несут персональную отвественность за срыв или рецидив проблемы, и в случае срыва или рецидива для выяснения причин и определения наказания назначается проверка правительства проверяющими из числа народных представителей пострадавшей стороны, это бы повысило отвественность, эффективность и справедливость?
21.08.2025, 13:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

