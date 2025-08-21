18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 11:15

В Мангистау обновляют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана

Общество 0 1 260 Ольга Максимова

Дорожные рабочие реконструируют 164 км международной трассы, соединяющей Жанаозен и границу с Туркменистаном, передает Lada.kz.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Как сообщили в центре общественных коммуникаций, 114 километров подлежат среднему ремонту, а на оставшихся 50-ти километрах, где ранее не было асфальта, проведут капитальный ремонт.

По словам специалистов, обновленная дорога упростит доступ к туристическим объектам Мангистау, в том числе к курортной зоне Кендерли, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала региона.

Трасса начинается в Жанаозене, проходит через Кендерли и ведет к таможенному посту «Темир баба».

Представители подрядной организации рассказали, что в реализации проекта используются исключительно отечественные материалы.  

«В этом году планируется завершить 60 километров дороги. Будет уложено 100 тысяч тонн асфальта. Все работы идут по графику. Завершить проект планируем до конца 2026 года», – сообщил представитель подрядной компании Еркебулан Баймолдин.

По словам председателя правления Национальной компании «Казавтожол» Дархана Иманашева, в настоящее время грузовики преодолевают этот путь за 5–8 часов. После реконструкции время в пути сократится до 2,5 часов. С вводом дороги в эксплуатацию планируется рост объема транзитных перевозок.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира