В Мангистау обновляют дорогу от Жанаозена до границы Туркменистана

Қазақ тіліне аудару

Скриншот из видео

Как сообщили в центре общественных коммуникаций, 114 километров подлежат среднему ремонту, а на оставшихся 50-ти километрах, где ранее не было асфальта, проведут капитальный ремонт.

По словам специалистов, обновленная дорога упростит доступ к туристическим объектам Мангистау, в том числе к курортной зоне Кендерли, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала региона.

Трасса начинается в Жанаозене, проходит через Кендерли и ведет к таможенному посту «Темир баба».

Представители подрядной организации рассказали, что в реализации проекта используются исключительно отечественные материалы.

«В этом году планируется завершить 60 километров дороги. Будет уложено 100 тысяч тонн асфальта. Все работы идут по графику. Завершить проект планируем до конца 2026 года», – сообщил представитель подрядной компании Еркебулан Баймолдин.

По словам председателя правления Национальной компании «Казавтожол» Дархана Иманашева, в настоящее время грузовики преодолевают этот путь за 5–8 часов. После реконструкции время в пути сократится до 2,5 часов. С вводом дороги в эксплуатацию планируется рост объема транзитных перевозок.