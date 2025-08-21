На западе страны модернизируют топливно-энергетический комплекс – правительство

Қазақ тіліне аудару

В правительстве рассказали о проведенной работе в системной модернизации топливно-энергетического комплекса, передает Lada.kz .

Иллюстрация: primeminister.kz

Она включает строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке.

Так, на месторождении Кашаган реализуется проект ГПЗ мощностью 1 млрд м³/год со сроком завершения в 2026 году, а также прорабатывается проект ГПЗ мощностью 2,5 млрд м³/год.

На Карачаганакском месторождении планируется строительство ГПЗ мощностью 4 млрд м³/год с запуском в 2028 году (производство товарного газа — 3,3 млрд м³/год).

В Жанаозене начато строительство нового ГПЗ мощностью 900 млн м³/год.

В мае прошлого года начались строительно-монтажные работы на второй нитке Магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», что значительно укрепит энергетическую безопасность южных регионов и транзитный потенциал страны.

В правительстве отметили, что в стране растет уровень газификации.

На сегодняшний день уровень газификации Казахстана составляет 62,4%, что дает доступ к газу 12,6 млн человек из 20,2 млн населения. Это на 2,4% выше показателя 2023 года. В 2024 году построено более 4 000 км газопроводов и реализовано 93 проекта. В 2025 году планируется завершить ещё 77 проектов, обеспечив подключение к газу свыше 300 тысяч человек», - говорится в распространенном сообщении.

В стране полностью решен вопрос обеспечения дорожно-строительной отрасли отечественным битумом, отчитались в правительстве. За счет модернизации действующих четырех заводов их общая мощность доведена до 1,52 млн тонн в год, что с запасом покрывает потребности внутреннего рынка.

Модернизация ТОО СП «Caspi Bitum», которая прошла в мае прошлого года, позволила увеличить производственные мощности с 50 до 67 тысяч тонн в месяц. Также при необходимости будет обеспечен импорт до 500 тысяч тонн.