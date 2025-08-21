Все идет по плану: обновленный Генплан Актау утвердили в правительстве

Правительство РК постановлением от 13 августа 2025 года утвердило в новой редакции Генеральный план города Актау Мангистауской области (включая основные положения), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Генеральный план города Актау является основным градостроительным документом, разрабатываемым в соответствии с утвержденной Генеральной схемой организации территории РК, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:
Документом определены:
Генеральный план разработан на территорию 124,5 тысяч гектара в пределах города Актау с учетом новых административных границ, включающих акваторию Каспийского моря. Рассматриваемая территория принята в соответствии с перспективным территориальным развитием города.
Концепция стратегического развития города включает следующие аспекты:
Проектная численность населения города составит:
- первая очередь строительства (2028 год) – 338 тысяч человек;
- расчетный срок (2040 год) – 500 тысяч человек.
Генеральным планом до расчетного срока предусмотрено увеличение количества мест в школах на 78 тысяч ученических мест к существующим 31204 местам, или 70 новых школ к 28 государственным школам на исходный год.
Количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 31,64 тысяч мест, все намечаемое строительство предлагается в виде отдельно стоящих детских садов государственного и частного типов.
Для обеспечения комфортного проживания на расчетный срок необходимо ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 5,04 тысяч посещений в смену, а также увеличить с учетом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 1600 единиц.
На первом этапе (2028 год) предусмотрено строительство 3 объектов государственных учреждений здравоохранения, из них 1 больница, 2 амбулаторные поликлиники, на расчетный срок – 8 государственных объектов здравоохранения, из них 2 больницы, 6 поликлиник.
Дальнейшее развитие морпорта Актау позволит увеличить объемы грузоперевозок на железнодорожном участке «станции Мангистау – морпорт Актау», в связи с чем предполагается строительство новых железнодорожных веток в направлении СЭЗ «Морской порт Актау» и других объектов промышленной зоны. В связи с дефицитом территорий в районе существующей станции Мангистау Генеральным планом предусматривается строительство нового железнодорожного комплекса в районе села Баянды.
В целях диверсификации экономики и создания в городе дополнительных мест приложения труда предусматривается развитие новых промышленных предприятий в пределах существующих промышленно-индустриальных зон и свободной экономической зоны «Морской порт Актау».
Основные направления, реализуемые в городе, – добыча и переработка нефти и газа, горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, строительная индустрия для возведения жилищных, гражданских и промышленных объектов, а также пищевая промышленность.
Генеральным планом предлагаются новые маршруты внутригородского пассажирского транспорта, связывающие районы перспективного строительства с существующей частью города и промышленной зоной. Они проложены таким образом, что новые линии транспорта являются продолжением существующих линий.
В перспективе проектом намечается обводная автодорога скоростного движения в восточной части города, которая обеспечит пропуск транзитных грузовых потоков от морского порта до железнодорожной станции и аэропорта с выходом на существующую трассу «Актау – Форт-Шевченко», исключая движение транспорта по селитебной территории.
В результате изучения природных условий и анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов инженерная подготовка территории, разработанная проектом Генерального плана, включает следующие мероприятия:
В городе Актау на перспективу принята централизованная система водоснабжения с тремя раздельными системами водоснабжения: питьевого, объединенного технического и противопожарного, горячего водоснабжения.
Генеральным планом на расчетный срок сложившаяся принципиальная схема водоснабжения города Актау сохраняется.
Для бесперебойного обеспечения города Актау и прилегающих населенных пунктов питьевой водой планируется реализовать следующие проекты:
Также план содержит меры по развитию инженерной инфраструктуры, санитарной очистке и охране окружающей среды.
Комментарии2 комментарий(ев)