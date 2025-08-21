Все идет по плану: обновленный Генплан Актау утвердили в правительстве

Қазақ тіліне аудару

Правительство РК постановлением от 13 августа 2025 года утвердило в новой редакции Генеральный план города Актау Мангистауской области (включая основные положения), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Актау. Фото: акимат МО

Генеральный план города Актау является основным градостроительным документом, разрабатываемым в соответствии с утвержденной Генеральной схемой организации территории РК, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год – 1 января 2023 года;

первая очередь – 2028 год;

расчетный срок – 2040 год.

Документом определены:

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную, инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Генеральный план разработан на территорию 124,5 тысяч гектара в пределах города Актау с учетом новых административных границ, включающих акваторию Каспийского моря. Рассматриваемая территория принята в соответствии с перспективным территориальным развитием города.

Концепция стратегического развития города включает следующие аспекты:

современный многофункциональный административный, финансовый и культурный центр Мангистауской области; промышленный, инновационный центр области; международный транспортно-логистический центр республики; туристическо-рекреационный центр республики.

Проектная численность населения города составит:

- первая очередь строительства (2028 год) – 338 тысяч человек;

- расчетный срок (2040 год) – 500 тысяч человек.

Генеральным планом до расчетного срока предусмотрено увеличение количества мест в школах на 78 тысяч ученических мест к существующим 31204 местам, или 70 новых школ к 28 государственным школам на исходный год.

Количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 31,64 тысяч мест, все намечаемое строительство предлагается в виде отдельно стоящих детских садов государственного и частного типов.

Для обеспечения комфортного проживания на расчетный срок необходимо ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 5,04 тысяч посещений в смену, а также увеличить с учетом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 1600 единиц.

На первом этапе (2028 год) предусмотрено строительство 3 объектов государственных учреждений здравоохранения, из них 1 больница, 2 амбулаторные поликлиники, на расчетный срок – 8 государственных объектов здравоохранения, из них 2 больницы, 6 поликлиник.

Дальнейшее развитие морпорта Актау позволит увеличить объемы грузоперевозок на железнодорожном участке «станции Мангистау – морпорт Актау», в связи с чем предполагается строительство новых железнодорожных веток в направлении СЭЗ «Морской порт Актау» и других объектов промышленной зоны. В связи с дефицитом территорий в районе существующей станции Мангистау Генеральным планом предусматривается строительство нового железнодорожного комплекса в районе села Баянды.

В целях диверсификации экономики и создания в городе дополнительных мест приложения труда предусматривается развитие новых промышленных предприятий в пределах существующих промышленно-индустриальных зон и свободной экономической зоны «Морской порт Актау».

Основные направления, реализуемые в городе, – добыча и переработка нефти и газа, горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, строительная индустрия для возведения жилищных, гражданских и промышленных объектов, а также пищевая промышленность.

Генеральным планом предлагаются новые маршруты внутригородского пассажирского транспорта, связывающие районы перспективного строительства с существующей частью города и промышленной зоной. Они проложены таким образом, что новые линии транспорта являются продолжением существующих линий.

В перспективе проектом намечается обводная автодорога скоростного движения в восточной части города, которая обеспечит пропуск транзитных грузовых потоков от морского порта до железнодорожной станции и аэропорта с выходом на существующую трассу «Актау – Форт-Шевченко», исключая движение транспорта по селитебной территории.

В результате изучения природных условий и анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов инженерная подготовка территории, разработанная проектом Генерального плана, включает следующие мероприятия:

вертикальную планировку территории;

организацию поверхностного стока;

защиту прибрежной зоны от размыва нагонными волнами Каспийского моря;

организацию полива зеленых насаждений.

В городе Актау на перспективу принята централизованная система водоснабжения с тремя раздельными системами водоснабжения: питьевого, объединенного технического и противопожарного, горячего водоснабжения.

Генеральным планом на расчетный срок сложившаяся принципиальная схема водоснабжения города Актау сохраняется.

Для бесперебойного обеспечения города Актау и прилегающих населенных пунктов питьевой водой планируется реализовать следующие проекты:

строительство опреснительных установок производительностью 24 000 м3/сут. методом обратного осмоса на территории ТОО «МАЭК»;

строительство опреснительных установок производительностью 6000 м3/сут. на территории ЦУВС-2 ТОО «МАЭК»;

замена дистилляционной опреснительной установки производительностью 4000 м3/сут. на территории ТОО «МАЭК»;

строительство опреснительного завода в городе Актау производительностью до 8000 м3/сут. воды.

строительство опреснительного завода в городе Актау производительностью 4000 м3/сут. воды.

строительство нового второго опреснительного завода в городе Актау мощностью 20 тыс. м3/сут. в северо-западном направлении от города;

увеличение опреснительного завода «Каспий» для Мунайлинского района, курортной зоны «Теплый пляж», промышленных предприятий и новых микрорайонов города Актау мощностью 60 тыс.м3/сут., с доведением общей производительности до 100 тыс.м3/сут. (3-я очередь).

Также план содержит меры по развитию инженерной инфраструктуры, санитарной очистке и охране окружающей среды.