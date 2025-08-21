Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в сентябре

Қазақ тіліне аудару

Для Мангистауской области в сентябре предусмотрено 18 тысяч тонн топлива, передает Lada.kz .



В августе Министерство энергетики РК также выделяло для региона 18 тысяч тонн газа.

ТОО «КазГПЗ» отгрузит в первый месяц осени для АГЗС Мангистауской области 16 799 тонн голубого топлива, ещё 1 201 тонну - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). Об этом сообщили в управлении предпринимательства и торговли региона.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Мангистауской области, согласно приказу Министерства энергетики, цена на сжиженный газ выросла с 59 до 65 тенге за литр.