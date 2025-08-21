В Актау обновляют электрические сети

Қазақ тіліне аудару

В областном центре стартовали масштабные работы по обновлению электрических сетей общей протяжённостью 22,5 километра, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: primeminister.kz

На сегодняшний день модернизация ведётся одновременно в шести районах города. В проекте задействованы шесть подрядных организаций.

«Реконструкция охватывает участки от 11А микрорайона до 9, от 27 до 13, 15 и 29 микрорайонов и участок от 17 до 33 микрорайона», — рассказал главный специалист городского отдела ЖКХ Асет Басбаев.

Напомним, общая протяженность кабельных линий в Актау составляет 485 километров, из них 320 километров нуждаются в замене. Их износ составляет 66%.